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Победители конкурсов «Летняя Тула» и «Любимые родители»

Победители конкурсов «Летняя Тула» и «Любимые родители»

Недавно завершились еще два фотоконкурса «Летняя Тула» и «Любимые родители». Оглашаем результаты.

Летняя Тула

Первое место получило фото от пользователя LediOven. Портальцы отдали ему 26 голосов. 

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

 
 
 

Второе место получила серия кадров от ЛёляЛори. Двум фото портальцы отдали 25 и 24 голоса.

На третьем месте оказался кадр от Mamarina. Портальцы отдали ему 24 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Любимые родители

В конкурсе, посвященном родителям первое место получило фото от Stejs. Портальцы отдали ему 38 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 35 голосов получило фото от LediOven.

Третье место досталось фото от Mamarina. Портальцы отдали ему 29 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей двух конкурсов!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo, вчера, в 20:00 +6

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