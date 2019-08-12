Победители конкурсов «Рыбаки и охотники» и «На фестиваль!»

Недавно завершилось голосование в двух конкурсах «Рыбаки и охотники» и «На фестиваль!». Публикуем итоги.

Рыбаки-охотники

Первое место получило фото от пользователя Frolof71. Портальцы отдали ему 47 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место с небольшим отрывом и 46 голосов получил кадр от пользователя Гадкий Я!

На третьем месте оказался кадр от Stejs. Портальцы отдали ему 41 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

На фестиваль!

В фестивальном конкурсе первое место получило фото от Lexus650. Портальцы отдали ему 26 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 24 голоса получило фото от Рубцова Сергея.

Третье место досталось фото от Леля Lilith. Портальцы отдали ему 21 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей двух конкурсов!

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Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!