Победители конкурсов «Рыбаки и охотники» и «На фестиваль!»
Недавно завершилось голосование в двух конкурсах «Рыбаки и охотники» и «На фестиваль!». Публикуем итоги.
Первое место получило фото от пользователя Frolof71. Портальцы отдали ему 47 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место с небольшим отрывом и 46 голосов получил кадр от пользователя Гадкий Я!
На третьем месте оказался кадр от Stejs. Портальцы отдали ему 41 голос.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
В фестивальном конкурсе первое место получило фото от Lexus650. Портальцы отдали ему 26 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 24 голоса получило фото от Рубцова Сергея.
Третье место досталось фото от Леля Lilith. Портальцы отдали ему 21 голос.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей двух конкурсов!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!