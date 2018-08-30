Выбираем тех, кто будет худеть со «Слободой»
Наступило время голосования для наших уважаемых участников в очередной серии нашего проекта Похудей со «Слободой». Всего на кастинг нашей акции поступила 21 заявка.
Гости портала Myslo.ru выберут двоих человек — в проект пройдут те участники, кто наберет больше всего «лайков». Ещё четверых выберет редакция.
Проект рассчитан на восемь месяцев. С шестью участниками будут работать профессионалы. Каждый худеющий получит клубную карту на четыре месяца в один из фитнес-клубов Тулы и разработанную специально для него программу питания.
Голосуйте за тех, кто по вашему мнению, должен участвовать
в проекте.