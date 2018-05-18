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Выбираем «Красу Тулы – 2018»

Выбираем «Красу Тулы – 2018»

22 мая в 19.00 в Тульской филармонии состоится VI областной конкурс красоты и таланта «Краса Тулы-2018».

14 красивейших девушек Тулы и области поборются за корону победительницы областного конкурса красоты и таланта «Краса Тулы». В этот вечер очаровательные конкурсантки предстанут перед строгим жюри в четырех конкурсных выходах, где смогут проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал. Ведь оцениваться будет не только красота девушки, но и её талант. 

Организатором конкурса является модельное агентство Linda — эксклюзивный представить по Тульской области Национального конкурса «Мисс Россия».

В программе конкурсные выступления участниц, шоу талантов, выступление звезд эстрады, показы модных коллекций, детское дефиле.

У нас есть шанс выбрать ту, которая получит титул Мисс Myslo, диплом и подарок от нашей редакции. Голосуйте!

Голосование продлится до 22 мая 12.00

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 14:04 0

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