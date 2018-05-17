Участвуйте в фотоконкурсе самодельных украшений двора

Принимаем фотографии на конкурс «А у нас во дворе».

Участвуют кадры с украшениями дворов подручными средствами - лебеди и клумбы из покрышек, разнообразные украшения из пластиковых бутылок, деревянные герои мультфильмов, и прочие фантазии дворовых дизайнеров, воплощённые умелыми руками.

Вы увидели и запечатлели такой двор? А может вы сами украсили территорию у своего подъезда или дачный участок?