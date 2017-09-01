Фотоконкурс школьников - начался приём работ!
Стартовал приём работ на фотоконкурс «Снова в школу».
Начался новый учебный год. Для кого-то это долгожданный поход в первый класс, волнение и радость, гордость родителей. А кто-то идёт сегодня в выпускной класс, и этот год будет для них последним школьным. Делитесь своими школьными фотками, кадрами с сентябрьских линеек своих школьников-детей, братьев и сестёр!
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 01 сентября по 22 сентября.
Голосование продлится до 03 октября.