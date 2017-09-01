Фотоконкурс школьников - начался приём работ!

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Снова в школу».

Начался новый учебный год. Для кого-то это долгожданный поход в первый класс, волнение и радость, гордость родителей. А кто-то идёт сегодня в выпускной класс, и этот год будет для них последним школьным. Делитесь своими школьными фотками, кадрами с сентябрьских линеек своих школьников-детей, братьев и сестёр!