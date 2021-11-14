Завершаем фотоконкурс «Улыбаемся и машем»
Завершился фотоконкурс «Улыбаемся и машем». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Евгений Ирокезов. Пользователи отдали за него 40 голосов.
Евгений Ирокезов получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 30 голосов получает фото от пользователя LediOven(мама, свекровь).
Третье место досталось снимку от пользователя: evas. Портальцы отдали за него 20 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!