Подводим итоги фотоконкурса «Мои лучшие друзья»
Завершился фотоконкурс «Мои лучшие друзья». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от веточка. Пользователи отдали за него 34 голоса.
веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 17 голосов получает фото от пользователя Natali_tula.
Третье место досталось снимкам от пользователей: sementsova05 и evas. Портальцы отдали за них 15 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!