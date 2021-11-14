Подводим итоги фотоконкурса «Мои лучшие друзья»

Завершился фотоконкурс «Мои лучшие друзья». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от веточка. Пользователи отдали за него 34 голоса.

веточка получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 17 голосов получает фото от пользователя Natali_tula.

Третье место досталось снимкам от пользователей: sementsova05 и evas. Портальцы отдали за них 15 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!