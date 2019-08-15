Делитесь своими кадрами в тельняшках!

Принимаем фотографии на конкурс «Тельняшки: полосатый марафон».

19 августа мы отмечаем день рождения русской тельняшки, а совсем недавно был день ВДВ. Словом, мы уверены, что у вас есть будет много достойных кадров, которыми можно поделиться.