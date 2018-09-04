Ресторанный критик: продлеваем конкурс!

С 3 августа мы запустили конкурс «Ресторанный критик».

Любой гость тульских ресторанов может оставить отзыв после трапезы ВОТ ЗДЕСЬ, и получает возможность выиграть приятный сюрприз — сертификат на 1500 руб. от Караоке-лофт «Люди».

На сегодня набралось 9 отзывов, которые соответствуют

условиям конкурса.

Мы решили продлить приём комментариев до 30 сентября.

Итак, сразу после посещения ресторана или кафе, оставляйте ваши отзывы в комментариях к ресторанным страничкам. И не забудьте сделать фото, иллюстрирующие ваше впечатление, это даст вам преимущество перед отзывами без фото.

В первых числах октября мы подведём итоги: выберем самые интересные и соответствующие условиям конкурса отзывы, разделим их на пять номинаций, и подарим 5 сертификатов на 1500 руб. каждый от Караоке-лофт «Люди» — по одному на каждую номинацию.

Посмотрите на отзывы, которые уже участвуют в конкурсе.

У вас есть шанс выиграть сертификат на ужин!

Смелее пишите всё, что думаете (в разумных пределах), на ресторанных страничках, и ожидайте итогов!

Условия участия в конкурсе:

1. Отзыв должен содержать не менее 250 знаков. (три строки текста)

2. Фото в комментариях, подтверждающие ваши слова, будут бонусом при подсчёте голосов — сумма баллов (плюсов) увеличится в двое.

3. Отзыв должен быть актуальным. Пишите только о тех заведениях, в которых вы обедали или ужинали на этой или прошлой неделе. Не стоит вспоминать деревянный стейк или прокисший салат, который вам подали год назад — может и ресторана того давно нет, да и всё уже поменялось.

4. Аргументируйте свой отзыв и сделайте его ёмким. Не годятся комментарии вроде: «Этот ресторан ужасен», «Там нечего делать», «Мне всё не понравилось» или «Всё прекрасно, не к чему придраться» и т. д. Любая критика должна быть подкреплена фактами: что именно хорошо и что не очень, какие конкретно недочёты вы нашли в еде, или почему вам уютно именно в этой кафешке.

В конкурсе будет пять номинаций: