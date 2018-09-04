Ресторанный критик: продлеваем конкурс!
С 3 августа мы запустили конкурс «Ресторанный критик».
Любой гость тульских ресторанов может оставить отзыв после трапезы ВОТ ЗДЕСЬ, и получает возможность выиграть приятный сюрприз — сертификат на 1500 руб. от Караоке-лофт «Люди».
На сегодня набралось 9 отзывов, которые соответствуют
условиям конкурса.
Мы решили продлить приём комментариев до 30 сентября.
Итак, сразу после посещения ресторана или кафе, оставляйте ваши отзывы в комментариях к ресторанным страничкам. И не забудьте сделать фото, иллюстрирующие ваше впечатление, это даст вам преимущество перед отзывами без фото.
В первых числах октября мы подведём итоги: выберем самые интересные и соответствующие условиям конкурса отзывы, разделим их на пять номинаций, и подарим 5 сертификатов на 1500 руб. каждый от Караоке-лофт «Люди» — по одному на каждую номинацию.
Посмотрите на отзывы, которые уже участвуют в конкурсе.
У вас есть шанс выиграть сертификат на ужин!
Смелее пишите всё, что думаете (в разумных пределах), на ресторанных страничках, и ожидайте итогов!
Условия участия в конкурсе:
1. Отзыв должен содержать не менее 250 знаков. (три строки текста)
2. Фото в комментариях, подтверждающие ваши слова, будут бонусом при подсчёте голосов — сумма баллов (плюсов) увеличится в двое.
3. Отзыв должен быть актуальным. Пишите только о тех заведениях, в которых вы обедали или ужинали на этой или прошлой неделе. Не стоит вспоминать деревянный стейк или прокисший салат, который вам подали год назад — может и ресторана того давно нет, да и всё уже поменялось.
4. Аргументируйте свой отзыв и сделайте его ёмким. Не годятся комментарии вроде: «Этот ресторан ужасен», «Там нечего делать», «Мне всё не понравилось» или «Всё прекрасно, не к чему придраться» и т. д. Любая критика должна быть подкреплена фактами: что именно хорошо и что не очень, какие конкретно недочёты вы нашли в еде, или почему вам уютно именно в этой кафешке.
В конкурсе будет пять номинаций:
- «Сплошные плюсы». Отзыв, получивший наибольшее количество плюсов от наших пользователей.
- «Бывалый». Максимальное количество объемных отзывов о разных заведениях от одного участника.
- «Выбор Myslo». Рецензия, которая больше всего понравится редакции. Критерии выбора — просто наш субъективный взгляд!
- «Фотоохота». Комментарий с максимальным количеством красивых фото (не переусердствуйте и будьте разнообразны — десять похожих кадров одной закуски вряд ли принесут победу).
- «Выбор спонсора». Рецензия, которую назовут лучшей представители Караоке-лофт «Люди». И не обязательно, что победит отзыв именно на этот ресторан.