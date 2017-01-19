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Папа может всё, что угодно?

Папа может всё, что угодно?

23 февраля стал мужским днём, когда принято поздравлять пап, мужей, братьев, одноклассников, одногруппников, коллег с Днём защитника Отечества. Для многих этот праздник стал отличным способом обзавестись годовым запасом пены для бритья.

Мы же хотим, чтобы вы вспомнили самого главного вашего защитника — вашего папу. Все мы знаем, что папа может всё, что угодно: он всегда даст мудрый совет, проведёт воспитательно-разъяснительную беседу, поможет разобраться с любой самой сложной проблемой и научит не падать духом. Чем не супермен?

Выкладывайте фотографии своего папы-героя в наш фотоконкурс «Однажды мой папа…». Вы можете загрузить фото в ваш профиль VK или Instagram с хэштегом #myslopapa, и оно тоже примет участие в фотоконкурсе.

Приём работ завершится 23 февраля.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель лучшей фотографии получит сувенирную продукцию от Myslo.

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:11 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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