Папа может всё, что угодно?

23 февраля стал мужским днём, когда принято поздравлять пап, мужей, братьев, одноклассников, одногруппников, коллег с Днём защитника Отечества. Для многих этот праздник стал отличным способом обзавестись годовым запасом пены для бритья.

Мы же хотим, чтобы вы вспомнили самого главного вашего защитника — вашего папу. Все мы знаем, что папа может всё, что угодно: он всегда даст мудрый совет, проведёт воспитательно-разъяснительную беседу, поможет разобраться с любой самой сложной проблемой и научит не падать духом. Чем не супермен?

Выкладывайте фотографии своего папы-героя в наш фотоконкурс «Однажды мой папа…». Вы можете загрузить фото в ваш профиль VK или Instagram с хэштегом #myslopapa, и оно тоже примет участие в фотоконкурсе.

Приём работ завершится 23 февраля.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель лучшей фотографии получит сувенирную продукцию от Myslo.