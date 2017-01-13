Поздравляем авторов самых зимних фото

В этом году зима как никогда радует нас пушистым снегом и морозом. И мы рады, что вам удалось запечатлеть столь яркие моменты. По результатам голосования в фотоконкурсе «Ой, мороз, мороз» выиграли Лилия Писарева и il76.

Поздравляем победителей — приходите за кружечками от Myslo!