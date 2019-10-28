Делитесь своими смешными «неудачными» кадрами
Принимаем фотографии в конкурс «А что там на заднем плане?». Бывало ли у вас такое, что фотографировали одно, а в кадр влезали совершенно посторонние вещи, которые больше всего притягивали внимание? Наверняка такое случалось у многих. Так вот делитесь своими кадрами, к участию принимаются фото в которых кто-то или что-то на заднем плане «сделал» весь кадр.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 28 октября по 18 ноября.
Голосование продлится до 28 ноября.