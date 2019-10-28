Присылайте свои кадры курьезных случаев

Принимаем фотографии на конкурс «За минуту до...». Бывают у фотографирующих такие моменты, когда случайно удается «схватить» интересный момент перед каким-то курьезным случаем.

В этом конкурсе к участию принимаются кадры, по которым можно «додумать» что же произойдет дальше. Еще интереснее если у этих кадров будет подпись о том, чем все закончилось.