Присылайте свои кадры курьезных случаев
Принимаем фотографии на конкурс «За минуту до...». Бывают у фотографирующих такие моменты, когда случайно удается «схватить» интересный момент перед каким-то курьезным случаем.
В этом конкурсе к участию принимаются кадры, по которым можно «додумать» что же произойдет дальше. Еще интереснее если у этих кадров будет подпись о том, чем все закончилось.
ВАЖНО: случаи, запечатленные на фото, должны быть без жертв.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: кружку ИЛИ футболку, на выбор!
Приём фотографий продлится с 28 октября по 18 ноября.
Голосование продлится до 29 ноября.