Итоги конкурса «Руки»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Руки».

Первое место завоевал кадр от ЛёлиЛори, портальцы отдали ему 33 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 29 голосов получило фото от KolxozNik.

Ну, а на третьем месте два кадра: от VKup и Elle25. Портальцы отдали им по 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!