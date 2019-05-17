Итоги конкурса «Руки»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Руки».
Первое место завоевал кадр от ЛёлиЛори, портальцы отдали ему 33 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 29 голосов получило фото от KolxozNik.
Ну, а на третьем месте два кадра: от VKup и Elle25. Портальцы отдали им по 28 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!