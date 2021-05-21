Завершился фотоконкурс «Блаженный сон». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Tyk-tyk. Пользователи отдали за него 30 голосов.

Tyk-tyk получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 24 голоса получает фото от пользователя xydexweb.

Третье место досталось сразу двум снимкам от пользователей: группа_пролетарского_гнева и LediOven (свекровь,мама). Портальцы отдали за них 21 голос.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!