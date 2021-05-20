Подводим итоги фотоконкурса «Вверх тормашками»

Завершился фотоконкурс «Вверх тормашками» Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Qr986. Пользователи отдали за него 21 голос.

Qr986 получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 17 голосов получает фото от пользователя Татьяна.

Третье место досталось сразу двум снимкам от пользователей: Ольга Светлова и LediOven (свекровь,мама). Портальцы отдали за них 14 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!