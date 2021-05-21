Называем победителей фотоконкурса «Милые пёсели»
Завершился фотоконкурс «Милые пёсели». Время огласить результаты.
Первое место достается снимкам от AllaR-95 и Ewosat. Пользователи отдали за них 27 голосов.
AllaR-95 и Ewosat получают пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 26 голосов получает фото от пользователя NEOPRен.
Третье место досталось снимку от пользователя: веточка. Портальцы отдали за него 24 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!