Называем победителей фотоконкурса «Милые пёсели»

Завершился фотоконкурс «Милые пёсели». Время огласить результаты.

Первое место достается снимкам от AllaR-95 и Ewosat. Пользователи отдали за них 27 голосов.

AllaR-95 и Ewosat получают пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 26 голосов получает фото от пользователя NEOPRен.

Третье место досталось снимку от пользователя: веточка. Портальцы отдали за него 24 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!