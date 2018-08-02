Итоги конкурса детских поделок

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Детские творения».

Первое место завоевал кадр от blazhevich он набрал 26 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье место по голосованию заняли работы от того же автора. Поэтому мы решили присвоить эти места следующим двум участникам.

22 голоса получило фото от Ольги Афониной.

А на третьем месте кадр от Radugnaya. Пользователи портала отдали ему 19 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!