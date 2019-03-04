Итоги фотоконкурса вкусной еды

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Вкусно».

Первое место завоевал кадр от За державу обидно, он набрал 70 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от Марина. Он набрал 68 голосов.

Третье место и 66 голосов также получило фото от Марина. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!