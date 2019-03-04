Итоги фотоконкурса вкусной еды
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Вкусно».
Первое место завоевал кадр от За державу обидно, он набрал 70 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от Марина. Он набрал 68 голосов.
Третье место и 66 голосов также получило фото от Марина.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!