Выбраны самые удачные симметричные фото
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Симметрия».
Первое место завоевало фото от ТаранТула, оно набрало 51 голос.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место по количеству плюсов занял также кадр от ТаранТула. Он набрал 45 голосов.
Ну а третье место и 44 голоса получило фото от VKup.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!