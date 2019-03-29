Выбраны самые удачные симметричные фото

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Симметрия».

Первое место завоевало фото от ТаранТула, оно набрало 51 голос.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место по количеству плюсов занял также кадр от ТаранТула. Он набрал 45 голосов.

Ну а третье место и 44 голоса получило фото от VKup. За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!