Myslo запускает новый фотоконкурс «Идеальный подарок»
Мы все любим дарить подарки. И получать их тоже любим. И мы в Myslo хотели бы узнать, какой подарок наши портальцы мечтали бы получить на Новый год. А вдруг наш портал читает Дед Мороз, и он сможет исполнить ваше заветное желание.
Поэтому мы запускаем новый фотоконкурс «Идеальный подарок». К участию принимаются фотографии подарков, которые вы бы хотели получить на новогодние праздники.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз - термокружка для долгих прогулок на свежем воздухе.
Приём фотографий продлится с 28 декабря по 18 января.
Голосование продлится до 29 января.