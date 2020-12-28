Myslo запускает новый фотоконкурс «Идеальный подарок»

Мы все любим дарить подарки. И получать их тоже любим. И мы в Myslo хотели бы узнать, какой подарок наши портальцы мечтали бы получить на Новый год. А вдруг наш портал читает Дед Мороз, и он сможет исполнить ваше заветное желание.

Поэтому мы запускаем новый фотоконкурс «Идеальный подарок». К участию принимаются фотографии подарков, которые вы бы хотели получить на новогодние праздники.