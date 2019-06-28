Завершился фотоконкурс «Музыкальный момент»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Музыкальный момент».

Первое место завоевал кадр от За державу обидно, портальцы отдали ему 19 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 18 голосов получило фото от Mamarina.

Ну, а на третьем месте также кадр от Elle25. Портальцы отдали ему 16 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!