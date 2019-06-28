Завершился фотоконкурс «Музыкальный момент»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Музыкальный момент».
Первое место завоевал кадр от За державу обидно, портальцы отдали ему 19 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 18 голосов получило фото от Mamarina.
Ну, а на третьем месте также кадр от Elle25. Портальцы отдали ему 16 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!