Победители конкурса «В синем цвете»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «В синем цвете».
Первое место завоевал кадр от svmedv, портальцы отдали ему 40 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 35 голосов получило фото от N@sty@.
Ну, а на третьем месте также кадр от Guddi-Ryabba. Портальцы отдали ему 32 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!