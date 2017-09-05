Выбраны самые милые карапузы

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Карапузы».

Первое место и 66 голосов получил трогательный кадр от PARUSS.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 62 голоса портальцы отдали прекрасному фото от veverkaa. Дарим бейджик в профиль.

Третье и четвёртое место по голосованию досталось также кадрам всё той же очаровательной героини от veverkaa, и мы решили наградить бейджиком следующего по порядку участника, набравшего 53 голоса - задорное фото от Анфиса_лисослон.

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!