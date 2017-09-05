Выбраны самые милые карапузы
Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Карапузы».
Первое место и 66 голосов получил трогательный кадр от PARUSS.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 62 голоса портальцы отдали прекрасному фото от veverkaa. Дарим бейджик в профиль.
Третье и четвёртое место по голосованию досталось также кадрам всё той же очаровательной героини от veverkaa, и мы решили наградить бейджиком следующего по порядку участника, набравшего 53 голоса - задорное фото от Анфиса_лисослон.
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!