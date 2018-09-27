Мой любимый учитель музыки!

Историю прислала Надежда Таневицкая:

— Утро. Лежу, вставать не хочется. Но… вспоминаю, что сегодня урок музыки. меня что-то подхватывает и поднимает с кровати. Я же не могу пропустить этот праздник! Да, праздник. Ведь только на нем ты можешь познать азы музыки, забыть обо всем плохом. Петь песни и ни о чем больше не думать. Шутить с учителем. Вскакиваю, умываюсь, одеваюсь и бегууууу… Бегу, чтобы не опоздать…



День. Вот и долгожданный урок. Вот и мой любимый учитель. Начало урока — это всегда его улыбка, и ждешь, какую шутку он придумает в этот раз, чтобы хоть немного отвлечь нас от скучных будней. Всего несколько секунд, а какой настрой у всех! И вот баян у него в руках, и душа рвется петь. Все поют, даже те, кому «медведь наступил на ухо». Никто не боится своих способностей, вернее их отсутствия.

Всего лишь одно незаметное подбадривающее подмигивание учителя, а сколько оно значит для ученика… Урок пролетает как один миг.

И очень жалко бывает, когда уже звенит звонок. Но что делать… Таковы школьные правила, которые не регламентируют уроки на «хочется и «не хочется».



Вечер. Сижу, выполняю домашнее задание по математике, русскому языку, а в голове звучит музыка, которая продолжает «жить во мне» после уроков. Не получается задачка по геометрии, но вспоминаю шутку нашего учителя музыки, улыбаюсь сама себе и вот оно… задачка поддалась мне, и ответ совпал с ответом в учебнике.



Ночь. Ложусь, закрываю глаза и… пою. Не вслух, конечно, чуть шевеля губами. Улыбаясь, засыпаю…



Это мои воспоминания очень много лет спустя. Этот учитель и сейчас работает в школе. И сейчас его также называют, шутя, Баян Баянычем. Он учил музыке моего сына и учит сейчас мою дочь. Я, в силу своего характера, пою дома одна, сын поет на сцене, это его хобби. А дочь, как и я когда-то, бежит на первый урок в пятницу раньше обычного.