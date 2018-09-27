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Конкурс «Мой любимый учитель»
Моя первая учительница!

Моя первая учительница!

Историю прислала Мария Щеглова:

- Моя первая учительница – Закуражнова Наталья Андреевна. Она очень добрый и понимающий человек. Наталья Андреевна умеет любить каждого ученика одинаково, не выделяя «хороших» и «плохих». Всегда поможет, если что-то не получается, не журит, а спокойно объясняет.

Первый звонок, первый урок… Мы пришли в класс к Наталье Андреевне «желторотыми птенцами», перешагнув порог огромного, шумного, бурлящего школьного мира. «Кто, зачем, почему, где, сколько, кто виноват и что делать»? – на каждый вопрос и ситуацию найдётся ответ и решение.

Четыре года начальной школы пролетели как один шумный и пёстрый день.
Мы выросли и ушли к другим учителям. Как же сложно без неё… Я уверена, что каждому из нас не хватает поддержки Натальи Андреевны.

Она не только преподаватель, но ещё и рукодельница: замечательно рисует, делает необыкновенные открытки с элементами квиллинга, шьёт красивых кукол.

В течение всех четырёх лет, что мы были вместе, Наталья Андреевна делала каждой девочке из нашего класса особенные подарки: мне, например, подарила милого зайца, сшитого ею вручную!

Праздники не обходили наш класс стороной. Самое лучшее поздравление было на 1 апреля. Был самый обычный день, но на перемене после первого урока Наталья Андреевна сказала нам, что каникулы продлили до 17 апреля и сейчас мы пришли только для того, чтобы пройти важную тему. Конечно, многие не поверили. Тогда, учительница сказала собирать рюкзаки и спускаться вниз. Мы пришли в раздевалку и тут Наталья Андреевна спрашивает: «Дети, а вы куда? С 1 апреля!»
Вот так нас поздравили с этим праздником. Я безумно скучаю по моей учительнице. Как же хочется снова оказаться за второй партой, в 1 «Б» классе!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 18:01 +1
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