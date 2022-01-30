Гороскоп с 31 января по 6 февраля: Рыбы не должны рисковать, а Весы - отчаиваться

Овен (21.03−20.04): Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Овны могут оказаться в стороне от важных семейных мероприятий. Во второй половине недели вероятны легкая депрессия, переживания из-за невозможности определиться в личной жизни. Возможны необъяснимые поступки, упрямство, сменяющееся полным подчинением людям и обстоятельствам.

Общий денежный фон недели вполне для вас благоприятен. У вас появится возможность привести в порядок финансовые дела и увеличить свои доходы. В понедельник и во вторник возможны денежные поступления. В пятницу велик шанс найти надежных партнеров.



Про любовь. Вас может охватить жажда перемен. Но менять лучше обстановку, а не партнера. Ведь, скорее всего, это желание быстро пройдет, и обстановку-то можно будет вернуть привычную, а вот партнера - не всегда.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 2.

Телец (21.04−21.05): Пассивная, созерцательная неделя, обещает быть трудной. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Финансовое положение Тельцов может несколько улучшиться. Неделя как нельзя лучше подходит для улучшения отношений в семье.

Про бизнес. Партнерские отношения будут неровными, учитесь договариваться. Среда и пятница благоприятны для оформления контрактов и подписания документов, рассчитанных на будущее.

Про любовь. Вы осознали глубину ваших чувств и изменили свое мироощущение, но любимый человек к этому, похоже, пока не готов. Не требуйте слишком много и не торопите события, даже если пока не можете услышать пылкое признание в любви.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно ощущение будущей потери, разрыва взаимосвязи между прошлым и будущим. В таком состоянии многие Близнецы впадут в депрессию, ощутят беспомощность, значительно снизится их иммунитет. Лишь духовно развитые Близнецы будут способны преодолеть негативные тенденции этой недели. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Возможно, что от случайных людей будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения.

Про бизнес. Отличный период. Вы почувствуете себя настоящим профессионалом. Ваши деловые и творческие проекты успешно реализуются и принесут солидную прибыль.

Про любовь. В вашей личной жизни может наступить просто сказочная идиллия. Малейшие ваши желания будут угадываться и тут же исполняться. Взаимная любовь - это счастье.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 2.

Рак (22.06−22.07): Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых Раки уже стали забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в их жизни. "Тени прошлого" не дадут многим привести в порядок свое душевное состояние. Раки должны приготовиться услышать неожиданную приятную новость. Они могут ощутить, что жизненных сил и личной энергетики вполне достаточно для решения возникших проблем. У многих представителей этого знака действительно большой потенциал сил. Духовно развитых Раков поддержат высшие силы.

Про бизнес. Звезды обещают вам карьерный рост. В профессиональной сфере стоит проявить смелость, но не забывать про благоразумие. Финансовое положение стабильно. В четверг или пятницу возможны денежные поступления.

Про любовь. Начало недели не сулит скопления грозовых туч у вас над головой, однако в четверг постарайтесь не предъявлять завышенных требований к любимому человеку. Выходные проведите вдвоем.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Напряженная неделя, которая пройдет под знаком соблазна, неверности, обмана, ложных обещаний. Многим будет трудно поступать согласно своим убеждениям. Податливость на дурные поступки может увести с правильного пути, испортить любое начатое дело или сложившиеся отношения. Неделя отмечена созиданием. Она благоприятна для строительства, ремонта. Вероятно, вам предложат новую должность или у вас появится возможность дополнительного заработка. Принесут пользу лечебные и косметические процедуры.

Про бизнес. В середине недели вам могут вернуть старый долг, о котором вы уже и думать забыли. В среду возможны довольно трудные задания от начальства или же коллеги попытаются свалить на вас свою работу. Могут возникнуть определенные проблемы с партнерами по бизнесу, и достичь взаимопонимания будет сложно.

Про любовь. Возможны приятные изменения в ваших отношениях с избранником, даже если он далек от идеала. Просто примите его таким, каков он есть.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 31.

Дева (24.08−23.09): Напряженная неделя, связанная с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Великолепная неделя для нетрадиционных методов лечения. Неделя благоприятствует деловой активности, планированию, открытиям в науке, творческим находкам. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицей.

Про бизнес. Чтобы избежать потерь и финансовых проблем на этой неделе, ничего не упускайте из виду, и никому не верьте на слово. Деловые отношения стоит оформлять документально. В выходные возможны непредвиденные расходы на детей.

Про любовь. В личной жизни возможны волнения, причем не только приятные. Не ищите одиночества, оно не принесет желаемого облегчения. На этой неделе победителем в любовной битве выйдет тот, у кого окажется больше терпения.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает расщепление сознания, духовное падение. Вероятно подчинение Весов воле и сознанию аморальных людей, способных на самые низменные поступки. Неделя предполагает смирение, подчинение старшим, выполнение долга. Нежелание нести ответственность за содеянное может поставить вас под тяжелые удары судьбы. Во второй половине недели неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на предстоящую неделю.

Про бизнес. Вы можете достичь успехов в финансовом плане, вероятно повышение зарплаты, получение премии, интересная стажировка. В выходные будут удачными покупки.

Про любовь. Вы сейчас просто окутаны ореолом романтичности. Общение с любимым человеком может принести много радости и душевное умиротворение. Но от вас потребуется принять ситуацию такой, какой она окажется, и не пытайтесь ничего прояснять.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 3.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя отмечена эмоциональным всплеском, активизацией творческих устремлений, искушениями плоти. Возможно, что Скорпионам придут в голову необузданные фантазии. Они рискуют поддаться иллюзиям, которые могут оставить неприятный след в их памяти. Неделя благоприятна для покупок, переустройства быта, ремонта. Скорпионы могут раскрыть свои творческие способности даже в самых обычных занятиях. Возможно, им удастся добиться успеха в том, о чем они втайне всегда мечтали и что может сделать их, как им кажется, по-настоящему счастливыми.

Про бизнес. Сейчас многие ваши желания воплощаются в жизнь. Вы получите солидную прибыль. Не исключено, что вас пригласят вернуться на прежнюю работу, причем со значительным повышением зарплаты. В среду вероятны денежные поступления, которые позволят реализовать ваши давние замыслы.

Про любовь. Эта неделя подарит вам взаимную любовь, нежность и радость свиданий. Ваш избранник окружит вас заботой и вниманием. Вы почувствуете вдохновение и прилив сил.

Благоприятные дни: 31, 4; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): У Стрельцов-мужчин вероятна завышенная самооценка. Подходящее время для рекламных кампаний. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Благоприятная неделя для заключения брака, зачатия, коллективных мероприятий, участия в спортивных соревнованиях. Прекрасная неделя для любви и романтических приключений. Многих Стрельцов будут отличать оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие и умение следовать общепринятым нормам. Окружающие высоко оценят потенциал Стрельцов, и многие последуют за ними.

Про бизнес. Неделя стабильна в профессиональном плане. Ваши способности оценят. Финансовые проблемы явно уходят на второй план. Можно даже особо не экономить и позволить себе крупные покупки.

Про любовь. На этой неделе вы обретете поддержку любимого человека, только не требуйте от него больше, чем он может дать. Могут обнаружиться некоторые разногласия в ваших планах на будущее, что ж необходим компромисс.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Возможно, что круговорот событий поглотит Козерогов-бизнесменов целиком. Они окажутся всем нужны. Возможно недоразумение с близкими, связанное с материальными вопросами. Неделя предполагает снижение энергетического потенциала, потери, утраты. Возрастут недоверчивость, мнительность и обидчивость Козерогов. Любой пустяк может вывести их из себя. Вероятно множество взрывоопасных ситуаций.

Про бизнес. Первая половина недели удачна и стабильна. В среду вероятны денежные поступления. Однако фортуна не всегда благосклонна, поэтому желательно в выходные свести траты к минимуму. И не сорить деньгами.

Про любовь. На этой неделе ваши отношения с партнером грозят осложниться. Похоже, вам придется узнать нечто новое о нем и о себе. Не стоит держаться за прошлое, если ситуация меняется.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 31.

Водолей (21.01−19.02): Неделя завершения всех текущих дел и подведения итогов. Вероятны события, которые напомнят Водолеям о прошлом и подскажут им направление деятельности в будущем. Друзья и близкие могут оказать поддержку. Звезды предостерегают Водолеев от случайных знакомств: чужак может оказать негативное влияние на их личную жизнь.

Про бизнес. Финансовое положение не столь блестяще, вам хотелось бы совершенно другую ситуацию. Однако постарайтесь не влезать в кредиты. Ваша энергия вскоре поможет вам выйти из кризиса.

Про любовь. Есть вероятность ревности, серьезного конфликта интересов. Постарайтесь смягчить ситуацию, насколько возможно, тем более что на следующий день все может измениться к лучшему.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Рыбы (20.02−20.03): Впереди Рыб ждут финансовые проблемы. Во второй половине недели возможны осложнения в отношениях с детьми. Не идите на поводу у своих родственников и соседей. Неделя благоприятна для организационных мероприятий. Можно решать насущные вопросы, касающиеся кадров, оборудования, расширения территории. Неделя предполагает переоценку ценностей. Она пройдет под знаком любовных разочарований.

Про бизнес. Финансовые проблемы будут решиться практически сами собой. Однако с вас могут потребовать отчет о проделанной работе. В воскресенье желательно не впутываться в авантюрные истории и не рисковать.

Про любовь. Вы полагаете, что отдаете больше, чем получаете? К чему эти счеты? Уделите внимание партнеру, ему необходимы ваши советы, помощь и поддержка.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 1.