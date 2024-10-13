Дев ждет неделя искушений и соблазнов, а Тельцы успешно решат жилищный вопрос

Овен (21.03−20.04): Вероятны проблемы из-за неспособности Овнов контролировать свои желания, порывы, стремления. Возможно, они переусердствуют в работе. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Неблагоприятное расположение звезд. Особенно это касается мужчин-Овнов. Возможны тщетные надежды на понимание и ответные чувства. Овны могут почувствовать боли в желудке, обострения хронических заболеваний.

Про деньги. В понедельник будут удачными сделки, а вот в среду деловые переговоры могут забуксовать. Неделя стабильна в финансовом плане, поэтому в субботу стоит отправиться за покупками. В воскресенье желательно не перестараться с тратой денег на развлечения, поберегите кошелек.

Про любовь. В жизни всё гладко не бывает, в том числе в личной. На этой неделе вас, судя по всему, ждет очередной взлет. Пользуйтесь моментом, пока он не сменился очередным же падением.

Про интим. Овны склонны с грустью взирать на «дела минувших дней», предаваясь воспоминаниям, как (где, сколько раз) их когда-то любили. Сентиментальность их дойдет до абсурда, когда излить душу со всеми интимными подробностями захочется первому встречному. Хорошо, если первый встречный окажется посторонним человеком, а не ваша, к примеру, свекровь/теща или же собственные дети...

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.

Телец (21.04−21.05): Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить жизненный тонус Тельцов. Им необходим полноценный и продолжительный отдых. Можно планировать отпуск. Неделя может оказаться для Тельцов нелегкой. Вполне вероятно, что обстоятельства жизни или семейные потребности заставят их заняться составлением долгосрочных планов или кардинально поменять сферу деятельности. Эти обстоятельства могут нарушить душевное равновесие Тельцов, предпочитающих синицу в руке журавлю в небе.

Про деньги. На этой неделе возможно успешное решение жилищного вопроса. Вероятны удачные покупки и крупные приобретения. Но расслабиться не получится. Придется много работать и анализировать финансовую ситуацию.

Про любовь. Вам могут понадобиться такие качества характера как выдержанность и тактичность, так как любимый человек может начать ревновать вас ко всем без малейшего на то повода. Постарайтесь убедить его, что вам нужен только он.

Про интим. Чем теснее вы сможете обняться сегодня ночью или вечером с вашим партнером/партнершей, тем большим количеством сексуальной энергии у вас получится обменяться. Поэтому заранее спланируйте вашу близость таким образом, чтобы включить в нее те позы, что обеспечивают максимальное прижатие тел друг ко другу. А еще лучше, если вы еще и заснете после секса — обнявшись.

Благоприятные дни: 16, 18; неблагоприятные: 15.

Близнецы (22.05−21.06): Успех Близнецов может напрямую зависеть от их умения менять тактику поведения. Благодаря порядочности и деловой активности многие из них получат выгодные деловые предложения. Активная, творческая неделя, символизирует любовь и прощение. Вероятно, Близнецов ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому этапу жизни, для восстановления и укрепления старых связей или оказания помощи близким.

Про деньги. Велика вероятность получения неплохой прибыли. Ваши оригинальные идеи будут востребованы. Работа не сильно вас утомит, скорее, порадует и позволит реализовать таланты.

Про любовь. В начале недели вам может показаться, что в сфере личной жизни у вас затишье. Зато в пятницу у вас появится реальный шанс наверстать упущенное. Вас ждет страстное свидание, а, может быть, и предложение руки и сердца.

Про интим. Немного хны на щеках, кожаные браслеты на руках, ожерелье из зубов акулы на шее — и вот вы уже блещущая красотой и блещущая невинной наготой уроженка Полинезии, ожидающая своего возлюбленного с вечерней ловли крабов. Как только он вернется в ваше бунгало и увидит свою женщину в ее первозданной красоте — то сразу забудет обо всем! Мужчин-Близнецов также ждет классная в плане секса неделя!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 18.

Рак (22.06−22.07): Внезапное беспокойство и тревога могут полностью овладеть Раками. Многие потеряют смысл своей деятельности и активной позиции в жизни, превратятся в отшельников. Неделя познания истин, получения знаний, активизации скрытого потенциала. Интеллектуальная жизнь Раков будет живой и конкретной, основанной на наблюдениях.

Про деньги. Финансовое положение стабильное, можно даже рассчитывать на крупные денежные поступления. В среду будьте спокойны и рациональны, не поддавайтесь эмоциям. В четверг возможны интересные деловые предложения.

Про любовь. Не переживайте, на этой неделе вашим отношениям ничего серьезного не угрожает. Ваш девиз: «больше разума и меньше эмоций», особенно если ваша пара давно уже сложилась.

Про интим. Жалкое подобие прекрасного любовника/любовницы испортит сегодня вам все настроение и вообще значительно отравит жизнь. Что поделать — не всегда внимание поклонников/поклонниц тешит самолюбие. Подчас их назойливость вызывает тошноту — вот как сегодня. Оградите себя по возможности хотя бы от встреч в реале — иначе с трудом отделаетесь от «приставучей пиявки».

Благоприятные дни: 14, 20; неблагоприятные: 17.

Лев (23.07−23.08): Возможно, что отношения с окружающими потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности, однако успех обещает быть устойчивым. Путь к достижению цели у многих Львов будет проходить зигзагами, они будут продвигаться по нему методом проб и ошибок. Неделя несбыточных иллюзий, мистификаций, предательства, заблуждений и возможных потерь. Вам будет трудно следовать своим убеждениям. Скука и уныние из-за неспособности принять правильное решение могут сопровождать вас всю неделю.

Про деньги. Продумайте все основательно, и почти любое ваше начинание окажется весьма выгодным. Ваша активность значительно улучшит финансовое положение вашей семьи. Деньги сейчас стоит вкладывать в недвижимость.

Про любовь. Вас может ожидать новая любовь, служебный или курортный роман. Но пока не стоит рассказывать об этих отношениях кому-либо, даже самым близким людям. Пусть это будет вашей тайной.

Про интим. Повысить уровень своего физического влечения Львам помогут гомеопатические средства, причем не обязательно растительного или животного происхождения. Возможно, той искрой, что зародит в вас пламя, станет совершенно невинный на вид фильм, который вы посмотрите вместе с супругом/супругой, или модный журнал, где вы наконец-то найдете вдохновляющий вас образец для подражания. Но на всякий случай флакончик какой-нибудь пассифлоры держите все же под рукой.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 19.

Дева (24.08−23.09): Неделя характеризуется как позитивными, так и негативными тенденциями в личной жизни. Девам-женщинам предстоит знакомство, которое может стать началом любовного романа. Вероятно укрепление любых контактов. Благоприятны связи с зарубежными партнерами, дальними родственниками. Женщины смогут победить в себе страх и сомнение.

Про деньги. Неделя активных трат, крупных приобретений и вообще изменения в лучшую сторону материального положения. Доходы будут преобладать над расходами. Но будьте аккуратны и внимательны, чтобы не стать жертвой аферистов.

Про любовь. Нынче вас будут одолевать искушения и соблазны. Если вы горите желанием испытать на прочность чувства любимого человека, что ж, испытывайте. Но будьте готовы, что о тайной связи узнают.

Про интим. Без дежурного и рутинного секса обойтись придется Девам — ведь вы и ваш партнер/партнерша совпадете в желании добавить немного «перца» в ваши интимные отношения. Но вот что это будет за «сорт» этого самого «перца», звезды рассказывать отказываются. А то сюрприза не получится!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 14.

Весы (24.09−23.10): Неделя располагает к материализации ваших идей и мечтаний. Эта неделя благоприятна для восстановления дружеских отношений. Период характеризуется двойственностью, противоречиями, расщеплением сознания. Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности и личной жизни. Вам необходимы полноценный отдых и новые впечатления. Вероятно, ваши близкие не могут до конца понять вас.

Про деньги. В начале недели возможны весьма крупные денежные поступления. Финансы потребуют рационального подхода, стоит проанализировать свои расходы, чтобы не возникало вопросов. В середине недели деньги лучше тратить на распродажах, есть шанс сделать удачную покупку.

Про любовь. Любимый человек порадует вас. Не создавайте напряженной конфликтной ситуации, лучше промолчите. Свидание в выходные сгладит все разногласия между вами.

Про интим. Весы обрадуются любым предложениям со стороны своих спутников жизни, но особенно их увлечет идея заняться сексом где-нибудь в необычном месте. Крыша соседнего здания, балкон у друзей дома, куда вы вышли якобы подышать свежим воздухом — да все, что угодно! — может стать отличной площадкой для ваших взаимных утех и ласк.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 15.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя может оказаться богатой на неожиданные сюрпризы: приятные и не очень. Успех будет сопутствовать тем Скорпионам, которые смогут соединить в себе уверенность с хорошей интуицией и глубоким пониманием человеческой сущности. Неделя предполагает подготовку к более активному циклу, который начнется со следующей недели. Благоприятный период для осмысления достижений и проблем в жизни. Возможен визит гостей, родственников, что не будет для Скорпионов слишком обременительным.

Про деньги. Достаточно удачная и гармоничная в финансовом плане неделя. В понедельник может поступить интересное предложение. Вторник принесет новые денежные поступления. В четверг вам предложат повышение.

Про любовь. Счастье, когда его много, тоже может стать испытанием. Если вы ощущаете избыток удачи и радости, то не упивайтесь всем этим в одиночку, подарите тепло и любовь близкому человеку.

Про интим. Ваш внимательный и исследовательский подход к собственному любовному ложу позволит вам со всей отчетливостью понять, чего же на самом деле вашей паре не хватает. Возможно, налицо недостаток знаний о разнообразии позиций и техник? Или же вам недостает секс-игрушек? Или вообще требуется «третий нелишний»?

Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные: 20.

Стрелец (23.11−21.12): Могут продолжаться осложнения в отношениях с окружающими. Не исключено, что Стрельцам придется немного изменить свои планы и общую тактику дальнейших действий. Возможны проблемы, связанные с детьми или родителями. Молодые люди могут испытывать тяжелые психологические нагрузки, связанные с учебой. Некоторые из них могут попасть под влияние аморальных людей. Неблагоприятная неделя, связанная с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также с ухудшением самочувствия.

Про деньги. Во вторник от партнеров может поступить хорошее предложение, от которого можно ожидать прибыли. Работоспособность и упорство принесут свои результаты в виде поощрения или увеличения зарплаты. Сейчас удачное для вас время.

Про любовь. В личных отношениях не обойдется без конфликтов, но лучше сразу сказать, что вас не устраивает, чем молчать, терпеть и раздражаться. Выходные дни — удачное время для заключения глобального перемирия.

Про интим. Звезды рекомендуют взять сегодня с собой «в койку» ни что иное, как мягкие игрушки — ведь наверняка у вас дома валяется целая куча заскучавших зайчиков, медвежат и тигрят. Пусть вас не пугает, что обычная реакция вашего ненаглядного/ненаглядной на различных «пушистиков» — это фраза: «О господи, еще одно чучело!» Сегодня у вас есть отличный шанс изменить его предвзятое мнение и доказать, что игрушки нужны всегда!

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 18.

Козерог (22.12−20.01): В первой половине недели вероятно остаточное воздействие негативных тенденций прошлой недели. Конфликты или недоразумения отнимут часть вашей энергии, однако в конце концов все должно сложиться удачно. Этот период предполагает накопление имущества, начало строительства. Удачное время для поиска пропавших вещей, людей, животных.

Про деньги. С деньгами возможны определенные проблемы. Цены растут. Рекомендуется тщательно контролировать расходы и не тратить все деньги с кредитной карты.

Про любовь. Неделя почти безоблачна. Во взаимоотношениях с любимым человеком вас ожидает настоящая идиллия, но не спешите улетать в облака. Похоже, вы просто потакаете слабостям своего избранника и не замечаете его недостатки.

Про интим. Имеются отличные шансы завести интрижку на работе или хотя бы заинтересовать начальство не только в качестве рабсилы, но и в качестве сексуального объекта. А это шикарный повод попросить прибавку к зарплате. И вообще, на этой неделе постарайтесь вырасти в своих глазах и изрядно повысить свою привлекательность.

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 20.

Водолей (21.01−19.02): Неделя перемен и неожиданных поворотов судьбы. Водолеи могут оказаться в шатком положении. Все будет зависеть от степени их уверенности в себе и силы воли. Возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Во второй половине недели вероятна неожиданная удача. Если это случится, то постарайтесь использовать момент для укрепления собственного положения.

Про деньги. Во вторник могут поступить деловые предложения, над которыми стоит поразмыслить. В среду возможны некоторые финансовые ограничения, не позволяющие вам реализовать ваши мечты в полном объеме. В четверг на работе не исключены конфликты.

Про любовь. В начале недели вы можете стать легкой жертвой для сплетен, если не научитесь держать язык за зубами. Четверг, похоже, станет днем бурных выяснений отношений с любимым человеком.

Про интим. Водолеи смотрят в будущее с улыбкой, а на все происходящее с ними — с философской усмешкой. Благодаря этому бесценному качеству они гораздо легче перенесут неудачи на любовно-эротическом фронте, которые можно ожидать в первой половине дня. Ближе к вечеру, кстати, они могут смело ожидать сюрпризов и подарков судьбы.

Благоприятные дни: 18, 19; неблагоприятные: 14.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя может преподнести Рыбам неожиданные возможности для новой жизни. Одиноких людей ждет романтическая встреча, а семейные Рыбы могут ощутить обновление чувств. На этой неделе у вас есть шанс заложить основы нового дела или провести выгодные переговоры. Лучший день для таких целей — среда. Выходные принесут вам новые впечатления, жизнь начнет набирать обороты.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, но планка ваших запросов располагается значительно выше, чем имеет смысл ее ставить. Сейчас лучше не рассчитывать на богатого дядю или спонсора. Свои проблемы придется решать самостоятельно.

Про любовь. Ваше будущее в ваших руках, вы способны преодолеть холод молчания и покорить сердце любимого человека, но старайтесь не перегибать палку. Возможно, партнер просто равнодушен к вам. И вам лучше расстаться.

Про интим. Рыбы всю неделю будут долго и бесплодно размышлять, что бы им такое надеть, чтобы всех соблазнить. Поскольку планеты сулят вам благоприятный для всего естественного день, то смело надевайте — мешок! Конечно, холщовый мешок непосредственно из-под картошки — это наилучший вариант, но при его отсутствии можно обойтись и вещами из грубых тканей.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 15.