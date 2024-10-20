Львов ждут денежные затруднения, а Весов - новый страстный роман

Овен (21.03−20.04): Больше времени посвящайте отдыху и развлечениям. В понедельник спешите реализовать планы первой необходимости. Во вторник не стоит спешить со скоропалительными выводами. Проведите как можно больше вечеров на этой неделе в тесном семейном кругу. Начиная со второй половины недели, работу над важными для вас проектами следует вести в сотрудничестве с единомышленником, в одиночку вам будет не справиться. В пятницу вероятны переживания, связанные с работой.

Про деньги. В целом финансовое положение стабильно, если только не тратить слишком много денег на отдых и развлечения. Также есть опасность слишком увлечься онлайн-покупками. В четверг ждите финансовые поступления.

Про любовь. На этой неделе не исключены любовные авантюры, которые, впрочем, не несут в себе особой опасности, зато подарят яркие впечатления. Так что можете поддаться соблазну.

Про интим. Вам показано светское общество и внимание толпы — только при таком раскладе вы почувствуете себя настолько хорошо, чтобы счесть возможным предаться после любовным утехам. Если же ревнивые дамы/кавалеры норовят запереть вас по вечерам дома, то им не стоит ждать от вас даже поцелуев.

Благоприятные дни: 22, 26; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя может оказаться благоприятным временем для пересмотра системы ценностей, а также для претворения теории в практику. Старайтесь оценивать дела с точки зрения дальней перспективы. События этой недели аукнутся через значительное количество времени. В понедельник возможны просчеты, связанные с утомлением от выходных. В среду в ваших планах могут произойти существенные изменения. В четверг для решения накопившихся проблем потребуется усердие и длительная кропотливая работа. Не рубите с плеча.

Про деньги. Возможны проблемы на работе и финансовые потери. Не доверяйте деловым предложениям, сделанным во второй половине недели, сколь бы заманчивы они ни были.

Про любовь. Усиливается ваша притягательность для представителей противоположного пола. Вас могут забросать романтическими намеками и предложениями. Но, окунаясь в омут удовольствий, проявите хоть немного благоразумия. Пока не время отдаваться страсти.

Про интим. Эта неделя будто создана для легкомыслия, игривости, несерьезности и озорных проделок. Если вы призовете на помощь в амурных делах ласкового ребячливого Эроса-Купидона, а не пылкую Афродиту, то сумеете преодолеть все препятствия на пути к блаженству — причем, совместному. Приветствуются любые сексуальные ролевые игры, переодевания и другие грандиозные замыслы.

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе вам пригодятся такие качества, как скорость принятия и осуществления решений, внутреннее спокойствие и выносливость. Чем больше вы поработаете во вторник, тем больше получите прибыли. В пятницу старайтесь не давить на окружающих, так как они в этот день будут обидчивы и не склонны выполнять ваши требования. В субботу не отказывайтесь от приглашения: возможно, именно друзья помогут вам дельным советом. Постарайтесь уделять больше времени детям.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует, вы получите значительную прибыль. Можно вздохнуть спокойно и немного сбавить интенсивный темп работы. В среду стоит ожидать выгодное предложения от деловых партнеров.

Про любовь. Вас ждут встречи, свидания, приглашения. Ваша личная жизнь будет яркой и насыщенной. Любимый человек окружит вас заботой и захочет взять на себя решение многих ваших проблем.

Про интим. У Близнецов начинается гон — и эта неделя станет ярким тому подтверждением. Вы словно сорветесь с цепи, ощущая собственное тело — оголодавшим по рукам и губам, а себя — весьма несчастной/несчастным без страстной любви. И не дай бог кому-нибудь дать вам хоть малейший повод начать охоту. Пока вы не получите своего — от бедолаги не отстанете...

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 22.

Рак (22.06−22.07): Интуиция — ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере — на этот период. Посвятите некоторое время разработке планов деятельности на ближайшее время. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Во вторник вас могут порадовать благоприятные события в вашей жизни. В четверг вам может показаться, что вы ощущаете затишье перед бурей. Вполне возможно, что так оно и есть: накапливайте силы и успокаивайтесь, чтобы легче было держать себя в руках, когда она придет. В пятницу может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы.

Про деньги. Финансовые ресурсы пока скромны, но в конце недели вы получите прибыль. Ваши таланты и работоспособность оценят и оплатят. Также вам могут предложить повышение.

Про любовь. Вам стоит задуматься об идеале, образ должен сформулироваться наиболее четко. И вы будете хорошо понимать, к чему именно стремитесь. Выходные дни могут порадовать вас романтическими встречами и новыми знакомствами.

Про интим. Ракам благоволит Солнце, поэтому для укрепления своего либидо представителям данного знака показаны различного рода развлечения и процедуры, связанные с Солнцем. Это может быть как посещение солярия, так и романтическая прогулка с любимым человеком на свежем воздухе (не забывайте, что даже в пасмурную погоду солнечные лучи все равно попадают в атмосферу). В постели же рекомендуется проявить яркость, щедрость — и не скупиться на похвалы вашему любовнику/любовнице.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе ваша интуиция поможет вам спланировать события ближайшего будущего, что, несомненно, пойдет вам на пользу. В понедельник деловые интересы войдут в противоречие со старой дружбой. Звезды рекомендуют не пренебрегать друзьями. Среда, возможно, подарит вам несколько шансов, один перспективнее другого. Если нельзя схватить все, ловите за хвост тот, который вас больше всего устраивает. Не рассказывайте свои тайны окружающим людям, так как ваши слова могут неверно истолковать.

Про деньги. В первой половине недели, похоже, будут денежные затруднения, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Вам лучше сейчас поумерить свои траты. И уж точно не стоит делать спонтанных покупок.

Про любовь. Любимый человек может вас обидеть. Но не стоит спешить со скоропалительными выводами. Может быть, он быстро осознает свою ошибку, попросит прощения и загладит вину, и от вашей обиды не останется и следа.

Про интим. Львам очень хочется разнузданности и одновременного полного откровения и обнажения перед партнером/партнершей. Возможно, вашему возлюбленному/возлюбленной хочется того же самого? Тогда что вам мешает сыграть в заманчивую игру «Юная прелестница/прелестник на исповеди»? Полное покаяние ведет к очень сладкому искуплению. И помните, что вы всегда можете поменяться ролями!

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 25.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе окажутся удачными заботы о внешности, поездки и путешествия. В понедельник ваш замысел, оформленный в письменном виде, может поддержать влиятельный человек. Во вторник захочется навести порядок, все разложить по полочкам, даже собственные мысли и чувства. В середине недели некто будет пристально следить за вашими делами и сделает выводы, которые могут серьезно повлиять на вашу судьбу. Близкому человеку понадобится ваш совет.

Про деньги. В понедельник нежелательны крупные покупки и приобретения, их лучше перенести на вторую половину недели. В четверг вероятны денежные поступления, но меньше, чем вы ожидали. В пятницу есть опасность поверить мошенникам.

Про любовь. Главное — не торопиться. Ваши резкие действия и слова могут разрушить совсем еще хрупкое строение, созданное такими усилиями. Любовные связи только завязываются.

Про интим. И сдержанные, и не лезущие за словом в кармин Девы превзойдут себя самое и начнут отвешивать двусмысленности одну за другой, поражая окружающих своей «испорченностью» до глубины души. Постарайтесь сохранить ваше настроение до того самого «момента истины», когда подобные непристойности придутся «ко двору» и лягут на благотворную почву.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 27.

Весы (24.09−23.10): Главная задача и цель на этой неделе — найти взаимопонимание с окружающими. Находясь в состоянии конфликта, вы вряд ли сможете сделать хоть что-то полезное для себя. Неделя будет богата событиями, позволит запастись интересными впечатлениями и поспособствует осуществлению самых смелых планов. Новые дела лучше начинать в среду — тогда вам будет сопутствовать удача. Постарайтесь не давать обещаний: выполнить их вам будет достаточно сложно. Лучшим отдыхом в выходные будет непродолжительное путешествие.

Про деньги. Финансовая стабильность вам будет обеспечена, если вы проявите активность. Не стоит плыть по течению, меняйте работу, начинайте новые проекты. Вам стоит задуматься над неожиданным деловым предложением, оно обещает принести прибыль.

Про любовь. Прекрасное время для новых знакомств с противоположным полом. Неожиданная встреча может быть началом страстного любовного романа, а то и более серьезных отношений.

Про интим. Ароматы лотоса, иланг-иланга, пачулей и жасмина обязательно должны сегодня присутствовать как на вашей коже, так и на новом постельном белье, что вы постелили для близости. И еще один совет — для усиления чувственности попробуйте нанести на запястья и за уши несколько капель масла лимона.

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе вероятны перемены. Друзья или высокие покровители помогут воплотить в жизнь смелые начинания. Понедельник — благоприятный день для творчества и новых идей. В среду постарайтесь закончить старые дела и проекты, так как в четверг вы сможете заняться чем-то новым. Постарайтесь урегулировать субботние разногласия с окружающими мирным путем.

Про деньги. Начальство явно довольно вами. Вы получите выгодное предложение и премию. Финансовые вопросы решатся в вашу пользу. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

Про любовь. Вас ждет романтическая неделя, полная приятных встреч, свиданий, откровенных ласк и разговоров. Отношения в вашей паре обещают быть на редкость трогательными. На выходные лучше ничего не планировать, планы за вас построят другие.

Про интим. Даже самому пылкому соитию Скорпионы предпочтут в ближайшее время посиделки с друзьями, с которыми можно обменяться последними новостями или, тем паче, сплетнями. Именно на подобных дружеских встречах вы можете узнать много нового, и о потаенных сторонах человеческой жизни, в том числе.

Благоприятные дни: 21, 22; неблагоприятные: 26.

Стрелец (23.11−21.12): На этой неделе вас всюду будет сопровождать легкий налет таинственности. Что бы с вами ни происходило, окружающие будут склонны удивляться этим событиям, даже если вас они совершенно не затронут. Во вторник вы можете оказаться несдержанны на язык: в этот день вам лучше помолчать. Не принимайте скоропалительных решений, обдумывайте свои поступки по несколько раз. В среду вас могут искушать новизной. В этот день хорошо быть в дороге — он благоприятен для начала поездок и путешествий. В пятницу желательно не суетиться попусту и не давать обещаний.

Про деньги. На финансовом фронте всё у вас будет благополучно. Фортуна явно благоволит вам. Именно сейчас возможны крупные выигрыши, внезапные премии. Должники вернут старые долги, даже те, о которых вы уже почти забыли.

Про любовь. Ваша притягательность будет столь сильна, что это может напугать вас самого. Кроме того, что, собственно, делать с таким количеством поклонников? Надо выбрать кого-то одного.

Про интим. Не забывайте о первоначальном предназначении физической близости — зарождении новой жизни. Если в ваши планы пока не входит заводить ребенка, постарайтесь, чтобы на этой неделе проявления любви на телесном уровне привели к появлению на свет чего-то чудесного и радующего вас обоих. Возможно, это будут трогательные стихи, посвященные возлюбленному, а возможно, такая немалая вещь, как отличное настроение. Ведь доброе расположение духа не только окрыляет вашу пару, но и вдохновляет всех окружающих!

Благоприятные дни: 22, 26; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Несмотря на то, что все отдыхают, для вас время почивать на лаврах пока не настало: сейчас надо приложить последние усилия для того, чтобы завершить дела, которые вы долго и упорно вершили. Возможно, вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невозможно справиться. Не унывайте — начните с малого и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места.

Про деньги. Во вторник возможны крупные расходы или финансовые потери. В пятницу вам могут предъявить претензии в профессиональной сфере, и, если вы не проявите дипломатические способности и не сможете решить проблему, то вероятен серьезный конфликт.

Про любовь. Для вашего любимого человека могут наступить серьезные жизненные испытания, поэтому не принимайте близко к сердцу обидные слова, высказанные им в ваш адрес. Он вряд ли ведает, что творит. Лучше поддержите его в трудную минуту.

Про интим. Козероги смотрят на мир с прищуром и скептицизмом — поэтому любые предложения провести этот вечер вместе вызывают у них скептическую усмешку. Как они полагают, им все на свете известно — и к чему ведут лобызанья, и до чего доводят невинные объятья, и чем заканчиваются совместные просмотры новейших блокбастеров в соседнем кинотеатре... Хотя, ясен перец, это известно не только им. Так что нечего задаваться!

Благоприятные дни: 21, 27; неблагоприятные: 24.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе возможны, несмотря на праздники, изменения в личной жизни и на службе. Пожиная плоды своего труда, постарайтесь не расслабляться, иначе ваши планы окажутся построенными на песке. Проявите терпение и постарайтесь не спорить с начальством. Не бойтесь взять на себя ответственность, от этого вы только выиграете. Улучшатся отношения с официальными инстанциями. Во вторник, прежде чем принять новое предложение, убедитесь, что это не обман.

Про деньги. Появится возможность расширения собственного дела, вы ощутите положительные результаты в бизнесе. В середине недели вероятны сложные переговоры, вам придется искать компромисс.

Про любовь. Неделя грозит принести кризис в ваших отношениях, однако вам не составит труда успешно его миновать. Но для этого надо откровенно поговорить и расставить приоритеты. Среда и суббота — удачные дни для встреч и свиданий.

Про интим. Звезды рекомендуют вам обойтись сегодня без каких-либо изысков — непритязательный секс быстрее и лучше чего-либо другого снимет стресс, накопившийся у вас за день. Конечно, оптимальный вариант — это заняться любовью с супругом/супругой или постоянным бой-френдом/подругой. Но как быть, если такового нет? Не теряйтесь: смело организовывайте дружеский секс на основе взаимопомощи с любым симпатичным вам человеком!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Рыбы (20.02−20.03): Наступила благоприятная неделя для ярких творческих свершений. Вас обязательно посетит озарение, ваша задача — не проспать его визит. Вас ожидает удача в делах и новые партнеры по бизнесу. Следует сдержаться, если у вас появится жгучее желание оценить поступки других людей и громогласно их прокомментировать. В четверг вы можете потерять покой и сон — и причина этому будет далека от романтики. Пятница может оказаться прекрасным днем для профессиональных достижений.

Про деньги. Неделя будет непростой и потребует концентрации на важных задачах. За вас их никто не решит. Постарайтесь быть деятельным, доброжелательным и объективным, учитывайте интересы партнеров.

Про любовь. Наберитесь терпения. Вам нужно свести на нет напряженность в ваших отношениях с постоянным партнером. Постарайтесь уравновесить свои эмоции, чтобы не обижаться из-за мелочей.

Про интим. Роскошное утро предрекают вам небесные светила: необычайны прилив сил приведет к тому, что утро начнется для вас с вполне ощутимых страстных объятий и слияния с вашим избранником/избранницей в экстазе. Так что постарайтесь не проспать — иначе вам придется «отрабатывать» утреннюю «задачу» уже дистанционным сексом — хотя бы по телефону!

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 22.