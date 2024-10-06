Скорпионы могут решиться на серьезный шаг в любви, а Овны заработают денег!

Овен (21.03−20.04): Спокойная неделя, которая поможет Овнам накопить силы для начала нового продуктивного периода. Многим захочется уединиться, заняться тем, что долго откладывали в дальний ящик. У Овнов могут появиться шансы на благополучное завершение дела. Противоречивая неделя. Радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успехи сменяться неудачами. Вероятны резкие перепады в настроении, самочувствии.

Про деньги. На этой неделе у вас появиться возможность дополнительно заработка, чем стоит воспользоваться в полной мере. Однако старайтесь все же не работать в воскресенье. Четверг подходит для деловых встреч и подписания контрактов.

Про любовь. Постарайтесь утихомирить свои эмоции, запаситесь терпением, и вы будете способны преодолеть холод молчания, растопить сердце сколь угодно отстраненного от вас человека. Вот только нужна ли вам такая ледышка?

Про интим. Ваш единственный/единственная выберет не самое подходящее время, чтобы опробовать давно интересующие их новые позы или хитроумные приемчики. Но что поделать, если ваши биоритмы совпадают далеко не так часто, как вам бы того хотелось. Впрочем, постарайтесь найти в себе «десятое дыхание» и поспособствовать «кладоискателю» в его изысканиях. А вдруг все-таки отыщется что-нибудь стоящее?

Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятные: 8.

Телец (21.04−21.05): Благоприятная неделя, связанная с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Бережливые и осторожные Тельцы могут быть великодушными и расточительными. Усилится их чувствительность и восприимчивость к прекрасному. Неделя символизирует усиление энергетического потенциала. Вероятно, вы сможете максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности. Возможны встречи, на которых вы будете блистать остроумием. За что бы Тельцы ни взялись, их ожидает успех. Гарантией успеха будет целеустремленность.

Про деньги. Ваши финансовые дела будут идти с переменным успехом. Во вторник можно воспользоваться благоприятным моментом и поговорить с начальством. Сделки, заключенные в среду, вряд ли будут удачными. В пятницу вероятны определенные финансовые трудности, причиной которых будут личные неурядицы.

Про любовь. Риск разногласий и непонимания остался позади. Эта неделя сблизит вас с вашим партнером. Во вторник и в субботу возможно романтическое свидание, но самым приятным днем, пожалуй, станет пятница.

Про интим. Тельцы встретятся с бывшими коллегами, причем темы для беседы предполагаются исключительно фривольные. Возможно, двусмысленные намеки будут делать вам, или же вы просто-напросто будете обсуждать новости о знаменитой «мымре Леночке», у которой, оказывается, одновременно три любовника! И как она с ними справляется?

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Близнецы (22.05−21.06): Благоприятная неделя для торговых сделок и рискованных предприятий. В любой деятельности и учебе возможен неожиданный прорыв. Во второй половине недели позитивные тенденции пойдут на спад. Быть может, события будут развиваться не совсем так, как того Близнецы хотели бы. Вероятны дисгармония в общении, появление проблем на пустом месте. Мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету.

Про деньги. Вас в ближайшие дни порадует дополнительный доход. Хорошую прибыль обещают принести творческие проекты. На работе авралов не ожидается. Так что вы сможете всё успеть.

Про любовь. Подумайте, насколько серьезны ваши отношения, ведь это не очередное увлечение. Вы встретили свою половинку, пришла пора быть вместе. Скажите «да» любимому человеку. Ваше будущее счастье зависит во многом от вас.

Про интим. Даже умудренные жизненным опытом Близнецы ни с того ни с сего вдруг почувствуют себя неискушенными юнцами, ничего не знающими о физической стороне любви. Подобный опыт окажется весьма полезным для дальнейшего совершенствования ваших навыков — так что готовьтесь конспектировать «лекции»!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.

Рак (22.06−22.07): Неделя соблазнов, обольщений, провокаций. Могут сбыться самые неприятные предчувствия: травля, преследование, столкновения с опасностью. Вторая половина недели будет связана с ощущением будущего успеха и радости. Могут возникнуть неудовлетворение работой и желание сменить профессию.

Про деньги. На этой неделе финансовое положения будет вполне стабильным. При необходимости вы сможете получить некоторую помощь от родственников. Пореже ходите по магазинам, чтобы не тратить лишнего.

Про любовь. Будьте внимательны, прислушивайтесь к голосу своей интуиции, чтобы не попасть в ловко расставленные сети. Кто-то может попытаться вас соблазнить, а потом довольно быстро бросить.

Про интим. Раков ожидают щедрые обещания со стороны представителей противоположного пола, на самом деле не собирающихся ничего исполнять. Соответственно, сначала вас поводят за нос, а потом где-то непременно надуют! В общем, одиночество сейчас — это поистине ваше спасение.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Лев (23.07−23.08): У Львов-женщин появляется возможность переосмыслить прошлый опыт, наметить планы на будущее. Благоприятны помолвка, заключение брака, зачатие. Велика вероятность счастливого случая, когда в самой трудной и безвыходной ситуации высшие силы вытащат Льва «сухим из воды». Возрастает эмоциональность и чувственность Львов. В проявлении чувств следует проявить трезвость, даже некоторую расчетливость, что оградит от возможных неприятностей в отношениях с противоположным полом.

Про деньги. На этой неделе постарайтесь не брать денег в долг, это поставит вас в зависимое положение. Набирать кредитов — тоже не вариант. Новых денежных поступлений пока не предвидится, поэтому будьте разумны и экономны.

Про любовь. На этой неделе вам придется немного погрустить, пошуршать опавшими листьями в одиночестве, так как любимый человек будет занят на работе или решать неотложные личные проблемы. Не огорчайтесь, скоро вы опять будете вместе.

Про интим. Сегодня на вашем настроении ощутимо скажутся задумчивые и заинтересованные взгляды всех знакомых и незнакомых мужчин/женщин в вашу сторону. Явная устремленность их глаз будет вам льстить. А вот чем дело закончится, звезды даже и предположить не могут...

Благоприятные дни: 9, 13; неблагоприятные: 10.

Дева (24.08−23.09): Неделя несет установление мира и равновесия в доме. Вас могут раздражать дети и остальные домочадцы, значит, вы в чем-то допустили ошибку и не способны теперь раскрепоститься. Неделя предполагает проявление мудрости и смирение с судьбой, выбор цели и средств ее достижения. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Дев.

Про деньги. Сфера финансов к началу недели может выглядеть достаточно противоречиво. Похоже, вы не экономите, а цены растут. Постарайтесь приобретать только действительно необходимое.

Про любовь. В начале недели одиночество станет вашим спутником и окажется даже полезным. В понедельник и среду лучше не назначать встреч и свиданий, а вот выходные могут быть полным романтики.

Про интим. Перед вами встанет дилемма, что же предпочесть: то ли вкушать тихое семейное счастье за чашкой чая, то ли броситься в омут с головой и поискать приключения на свою «пятую точку»? Впрочем, по мнению звезд, долго колебаться не стоит: и то и другое окажется равно сладким.

Благоприятные дни: 8, 12; неблагоприятные: 7.

Весы (24.09−23.10): Неделя характеризуется духовным одурманиванием, расщеплением сознания, разобщенностью. Вероятны нежданные визиты родственников или неприятное известие о близких людях. Многим Весам придется выполнить большой объем работы, которая не принесет удовлетворений и радости. В конце недели вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Про деньги. В середине недели вы сможете добиться получения денег и увеличения зарплаты. Несмотря на некоторые трудности, за новое дело вас браться все же стоит. Шансы на успех имеются.

Про любовь. Вам не следует концентрироваться на недостатках любимого человека, также не стоит затрагивать в разговоре душещипательных тем. Живите своей жизнью и своими интересами. И кто-то скоро появится рядом.

Про интим. Весы задумаются о сексуальных табу, царящих в обществе, и придут к неутешительным выводам. Согласно их логике, нужно либо запретить однозначно все, кроме миссионерской позы, либо это все разрешить. В самом деле, все равно скоро все перейдут исключительно на виртуальный секс, а уж там можно назваться кем угодно и что угодно вытворять.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя характеризуется усилением воображения, творческих возможностей, фантазии. Многим Скорпионам удастся реализовать себя в искусстве. Вероятны состояния усталости и вялости. В первой половине недели успеху в делах может помешать излишняя суетливость, во второй — придирчивость и излишняя требовательность. Близкие люди будут страдать от неустойчивости настроения Скорпионов.

Про деньги. В финансовом плане неделя обещает быть стабильной. Возможны крупные денежные поступления и выгодные деловые предложения. Вторник — удачный день для подписания деловых бумаг. В пятницу можно рассчитывать на премию.

Про любовь. Отношения с любимым человеком будут только радовать вас, вы будете окружены заботой и вниманием. Возможно, что такой уровень близости наведет вас на мысль о более серьезном шаге. Давно пора. Постарайтесь больше времени проводить вдвоем с избранником.

Про интим. Неделя излишне противоречивая, «ветреная», капризная. На половой стороне жизни это отражается следующим образом: повышенная склонность к перемене поз и смене ролей, эмоциональная неустойчивость, подверженность бурным оргазмам, которые могут даже сопровождаться слезами, а то и рыданиями. Так что в качестве эротических аксессуаров отлично подойдут носовые платки!

Благоприятные дни: 12, 13; неблагоприятные: 7.

Стрелец (23.11−21.12): Стрельцы смогут с невероятной легкостью разрешить все возникающие вопросы или реализовать давнюю мечту. Неделя предполагает нестабильность, отсутствие в поступках и мыслях здравого смысла. Прямолинейность в суждениях или импульсивность в поступках негативно отразится на отношениях с близким человеком. Склонность к потаканию собственным слабостям может обусловить потери.

Про деньги. Пора выполнять обещание, данное вами деловым партнерам, даже если это не так-то просто. Средства на жизнь будут, от вашей активности будет зависеть повышение зарплаты.

Про любовь. Хорошо бы сдерживать недовольство, не стоит злиться и сердиться из-за пустяков. Вашему избраннику и так нелегко. Будьте внимательнее к своему партнеру, найдите причину его плохого настроения и постарайтесь сделать для него что-нибудь приятное.

Про интим. Увы, Стрельцы не в самом лучшем настроении и самочувствии для каких-либо проявлений либидо. Единственное средство, способное улучшить ваше состояние и даже немного развеселить — это вкусная еда с бутылкой хорошего вина. В общем, в эротических же интересах вашего спутника жизни догадаться, что пожаренная вами картошка — это не совсем то, и пригласить вас в уютное кафе.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 12.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает исполнение желаний, воплощение замыслов, реализацию внутреннего потенциала. Дела, над которыми пришлось много поработать с вложением немалых средств, могут уже приносить прибыль. Неделя характеризуется великодушием, милосердием, благотворительностью. Вероятны небольшие проблемы с родственниками или друзьями. От Козерогов потребуется участие в судьбах близких им людей. Возможно, что им придется выложить немаленькую сумму.

Про деньги. В финансовом плане проблем не будет, но, похоже, вы не успевает закончить работу вовремя. В понедельник задумайтесь о выгодном предложении, но окончательное решение лучше принимать в среду. В воскресенье вам могут позвонить мошенники.

Про любовь. Похоже, для вас настала пора испытать чувство влюбленности. Оно гонит прочь сон и спокойствие, вносит непредсказуемость в ваши планы и диктует свои условия. Может быть, стоит отправиться в романтическое путешествие.

Про интим. Неделя выдастся не самая легкая: часами напролет вам будут заливать о необходимости расширять горизонты эротического бытия. Вы-то, в принципе, послушать-то не прочь, но вот воплощать все это в постели вам как-то немного лень. В принципе, можно пойти на компромисс и попробовать что-нибудь новенькое, но не все сразу.

Благоприятные дни: 8, 11; неблагоприятные: 9.

Водолей (21.01−19.02): Водолеи-мужчины могут испытывать скуку, дискомфорт и раздражительность. Им придется выбирать между общением с друзьями и уединением. Многим будет сложно отказаться от удовольствий. Неделя замыкает череду благоприятных тенденций и возвещает начало нового этапа испытаний. Возросшее обаяние и особый шарм позволят Водолеям-женщинам без особого труда расположить к себе окружающих людей, не заботясь об искренности их чувств. Интимные встречи и романтические приключения могут повлечь за собой серьезные негативные последствия.

Про деньги. Вы уже получили прибыль? А теперь главное — правильно распорядиться деньгами. Сейчас не время тратить слишком много в ресторанах или покупать дорогой телефон, если прежнему нет и года и он исправно работает.

Про любовь. Благоприятное время для преображения. Измените прическу. Подумайте о новом стиле в одежде, только не перестарайтесь, соблюдайте во всем золотую середину. Своим обаянием и улыбкой вы будете притягивать представителей противоположного пола.

Про интим. Водолеи всю неделю будут сосредоточены на своем внутреннем мире и чувствах, нежели непосредственно на сексуальной стороне жизни. Если их погладят по голове и уделят им внимание, это куда больше их тронет, чем самые откровенные проявления страсти. Есть необходимость почаще напрашиваться на комплименты и заботиться о своем теле чуть больше, чем обычно.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя обещает массу удовольствий, развлечений и приятных известий. Рыбам не грозят козни злых и жадных завистников. Не исключено, что на их горизонте появится некто, кто был когда-то им близок. Рыб ждет противоречивая неделя. Первая половина недели может быть скучной, но во второй половине неожиданные события заставят многих встрепенуться и активно действовать. Для решения материальных вопросов и проблем, касающихся родных людей, Рыбам потребуется осторожность. Вероятно, к ним обратятся с деловым предложением.

Про деньги. Пора безденежья позади и теперь ваше финансовое положение изменится к лучшему. Конечно, деньги с неба не посыплются, но у вас будет прекрасная возможность их заработать. Главное — победить свою пассивность и лень. В конце недели будут удачными приобретения для дома и семьи.

Про любовь. Вас ждут испытания на любовном фронте. Вам будут оказывать знаки внимание, что грозит вызвать ревность вашего постоянного партнера. Вы рискуете оказаться в щекотливом положении.

Про интим. Вас ожидают различные потрясения, связанные с одеждой, особенно синего цвета. Причем эти потрясения — хорошие, например, не исключено, что пригласивший вас на свидание мужчина или согласившаяся с вами на встречу женщина окажутся одетыми как раз в синее. Соответственно, чудеснее всего вы будете выглядеть также во всех оттенках синего!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 7.