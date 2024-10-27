Рыбы решат финансовые проблемы, а Девы могут быть втянуты в щекотливую историю

Овен (21.03−20.04): В коллективе, где вы проводите большую часть времени, назревают перемены. Попробуйте взять на себя управление. Ваши идеи будут оригинальны, к тому же сейчас вы склонны руководствоваться не только логикой, но и интуицией в контактах с коллегами. До среды полезно проститься со всем, что вам мешает в жизни, выбросить ненужные бумаги и классифицировать все документы и файлы. После среды можно не сдерживать себя в стремлениях, к которым вы долго шли. Не откладывайте начало дел, делайте и принимайте предложения.

Про деньги. Подумайте, прежде чем принимать новое деловое предложение, по силам ли вам его реализация? Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. В четверг возможны денежные поступления, но меньше, чем вы ожидали.

Про любовь. На этой неделе вам не придется страдать от одиночества. Сфера любовных отношений обещает исключительно положительные эмоции и запоминающиеся моменты.

Про интим. Особенное влияние Нептуна позволит вам чувствовать себя, как рыба в воде — собственно, в воде. Так что кроме совета по возможности организовывать плотские утехи в местах скопления жидкостей (в ванной, бассейне, в пивном баре, наконец) — звезды вам больше ничего не скажут.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 28.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя принесет позитивные перемены в личных отношениях. У вас будет возможность свободно выразить свои чувства, хотя не исключены и неожиданные повороты. В работе проявляйте креативное мышление. Все оригинальные идеи берите на заметку — пригодятся в будущем. Перед вами встанет выбор — что-то должно уйти в прошлое и уступить место для новой темы. Перемены в делах будут способствовать материальному росту. В любви проявляйте заботу о партнере, будьте откровенны в чувствах и желаниях.

Про деньги. Вы активны и решительны, поэтому существует большая вероятность того, что вы укрепите и улучшите слегка пошатнувшееся финансовое положение. Проверьте еще раз документы и отчеты, в них могла закрасться ошибка. Исправьте ее как можно скорее.

Про любовь. Наступает время испытаний ваших отношений и чувств. Вашу пару могут подстерегать разочарования и конфликты, постарайтесь мягко пресекать их, не давайте им разгораться.

Про интим. Французские поцелуи, африканские страсти, немецкая развращенность, итальянская непосредственность, русская безудержность и испанская горячность — в вашей спальне сегодня поистине состоится вавилонское столпотворение народов. Будьте готовы!

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 1.

Близнецы (22.05−21.06): Появляется возможность начать что-то с чистого листа, преодолеть конкуренцию — и вплотную придвинуться к воплощению своей мечты. Начинается период значительных перемен в вашей жизни. Оставляйте позади сомнения, но на пути к успеху берегите отношения с теми, кто с вами в одной упряжке. В среду определитесь с приоритетами, а уже в четверг не теряйте времени, начинайте то, что планировали. В личной жизни тоже ожидается немало сюрпризов, но не рассчитывайте только на везение — проявляйте активность.

Про деньги. Во вторник вероятна значительная прибавка к зарплате, ваши заслуги оценят по достоинству. Хороший день для бизнеса и решения финансовых вопросов. Прилив вдохновения подарит вам немало идей, которые обещают принести прибыль. В пятницу может поступить весьма заманчивое предложение.

Про любовь. Вы сейчас нуждаетесь в заботе и внимании, и ваш любимый человек поймет это и будет рядом. Наслаждайтесь этим единением.

Про интим. Отличное время для совмещения сексуального и творческого начал. Например, вместо привычных ласк и поцелуев живота, плеч, спины возлюбленного/возлюбленной — проделайте то же самое, только под предлогом создания шедевра живописи. В качестве красок может выступать слегка подтаявший шоколад, малиновый и апельсиновый джем, вареная сгущенка, а в качестве инструмента для рисования — ваши собственные губы и язык.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 31.

Рак (22.06−22.07): После четверга вам предстоит заняться новым делом или в уже налаженной деятельности произойдет неожиданный поворот. Это благоприятное время для реализации карьерных планов. Поэтому, первую половину недели хорошо посвятить вхождению в новый образ и подтянуть домашние дела. Позже на это уже не останется времени. В пятницу можно делать покупки или начинать ремонт в доме, если эта тема есть на повестке. В воскресенье отдохните от всех забот в каком-нибудь привлекательном месте. Вместе с собой возьмите и тех, кто ждал вашего внимания.

Про деньги. Финансовое положение стабильно и не должно вызывать у вас особого беспокойства. Правда, профессиональных задач будет немало. Постарайтесь не распыляться, сосредоточьтесь на главном. В среду вам будет необходимо настоять на своем решении. На этой неделе вы научитесь чему-то новому, что не раз еще пригодится вам.

Про любовь. Не самый подходящий момент для решительных шагов на личном фронте. Постарайтесь сохранять душевное равновесие. И просто радоваться каждому дню.

Про интим. Безусловно, Ракам придется нелегко, ведь у них внутри такой драйв, а они вынуждены изображать из себя приличных людей. Звезды настоятельно вас предупреждают: если вы не найдете полчаса посреди дня на сумасшедший интим, то рискуете совсем засохнуть.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 1.

Лев (23.07−23.08): Появляется уникальная возможность перестроить свою жизнь в соответствии с идеальными представлениями. Лучшими идеями в это время будут те, которые касаются вопросов получения образования или повышения квалификации, дальних поездок по обмену опытом или просто с целью отдохнуть. Планеты объединили свои усилия — и романтическая любовь сейчас может перечеркнуть все планы. Но чтобы завоевать внимание любимого человека потребуется применить нестандартный подход. В этой теме вас ждут самые неожиданные сюрпризы.

Про деньги. Планирование бюджета на эту неделю позволит избежать лишних и ненужных трат и соблазнов, которые будут искушать вас практически на каждом шагу. Обходите магазины стороной, в том числе и маркетплейсы. В четверг и пятницу желательно не планировать ничего серьезного в финансовой сфере.

Про любовь. Отношения с любимым человеком вас радуют и окрыляют. Вы купаетесь во внимании, заботе и ласке. Среда и суббота — удачные дни для встреч и романтических свиданий.

Про интим. Львам рекомендуется не зацикливаться на уже изведанных эрогенных зонах партнера, а посвятить эту неделю поиску и «отработке» новых. Возможно, вас вдохновят на подвиги письменные подсказки вашего любимого человека? Или же нежный и горячий шепот? Дерзайте: шифруйте указания, но не стесняйтесь на намеки — и тогда у вас обоих поистине захватит дух.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): В понедельник важный разговор откроет вам нюансы в отношениях с деловым или личным партнером. Не торопитесь с выводами, но и не сдерживайте перемены, которые назрели. Не исключено, что с кем-то ваши пути разойдутся. Со среды начинается новый этап и желательно сосредоточиться на первоочередных задачах. По-прежнему удачное партнерство будет одной из составляющих вашего успеха. Сделайте ваши отношения взаимовыгодными, и вы преуспеете в своих устремлениях. В воскресенье не ограничивайте себя в расходах на удовольствия — вы этого заслужили.

Про деньги. На этой неделе будут удачны покупки для дома — бытовая техника, мебель. Все это лучше приобретать в выходные. В четверг возможны денежные поступления, которые расширят ваши финансовые возможности.

Про любовь. Постарайтесь проявить разборчивость в новых знакомствах, чтобы случайно не оказаться втянутым в весьма щекотливую историю. Сейчас вам лучше избегать новых компаний.

Про интим. На этой неделе можно оказаться в положении «голого короля»: наивно полагая, что партнер/партнерша только и мечтает провести с вами время, вы даже не станете особо его/ее соблазнять. И как велико будет удивление, когда вы убедитесь, что у избранника/избранницы, оказывается, совершенно другие планы, нежели разделение с вами любовного ложа.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя положит начало цепочке событий, которые могут перевернуть вашу личную жизнь. У романтических отношений есть прекрасный шанс прийти к логическому завершению в наиболее оптимальном виде. Время делать и принимать предложения. А тем, кто в браке, предстоит обсудить с партнерами новые совместные планы. Деловое партнерство тоже может быть пересмотрено. В любом случае, стоит тщательно взвесить все варианты, но на каком-то обязательно остановиться.

Про деньги. Поиск нового источника дохода увенчается желанным успехом. Ваша работоспособность, настойчивость и упорство принесут результаты. В личной жизни вы найдете не только партнера, но и спонсора.

Про любовь. Хорошее время для обновления взаимоотношений с любимым человеком. Вы будете способны отреставрировать поблекшие чувства, внеся в них новизну и оригинальность. Вас будут ценить и хотеть.

Про интим. Чтобы затащить вас в постель, вашему любовнику/любовнице придется вам как минимум что-нибудь пообещать. Хотя бы загородную прогулку в ближайшие выходные. С другой стороны, нельзя не отметить, что ваша благодарность авансом очень даже вдохновит вашего бой-френда/подруги на выполнение обещания.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 29.

Скорпион (24.10−22.11): Наконец-то снимаются все ограничения, и теперь успех зависит только от вашей целеустремленности и готовности хорошо поработать. Начинания, которые можно планировать с четверга, получат быстрое развитие и со временем принесут приличные дивиденды. За работой не пропустите возможности, которые открываются в личной жизни. Ваша энергетика сейчас столь привлекательна, что успех у противоположного пола гарантирован. Чтобы все успеть, не забывайте поддерживать физическую форму упражнениями, а иммунную систему — витаминами.

Про деньги. В середине недели вам могут вернуть старый долг, о котором вы уже и думать забыли. В среду возможны крупные финансовые поступления. У вас появятся новые заказчики, работодатели или партнеры по бизнесу. И вы быстро достигнете взаимопонимания.

Про любовь. У вас появится великолепный шанс обрести личное счастье. Вы уже встретили свою любовь. Важно ее не потерять. Действуйте решительно.

Про интим. Рекомендуются шутливые «драки» в постели и другие ситуации, в которых можно выпустить пар и дать выход агрессии. Если вы не «перебеситесь» как следует, то рискуете не ограничиться покусыванием вашего ненаглядного/ненаглядной за ушко. А наверняка доберетесь до половины коллег, при каждом удобном случае «хватая» их за более чувствительные места.

Благоприятные дни: 28, 3; неблагоприятные: 30.

Стрелец (23.11−21.12): Несмотря на то, что некоторые ваши планы не получаются, все равно перемен не избежать, и они обещают быть позитивными. Если в карьере все вас устраивает, то можно начать ремонт в доме. Лучше это сделать во второй половине недели. И на службе, и в доме придется потрудиться сверхурочно, но сейчас вы закладываете основы благоприятного развития событий и в ближайшем, и отдаленном будущем. Окружающих, как магнитом, тянет к вам. Не теряйте возможность улучшить свои перспективы в личной жизни и обзавестись новыми, полезными связями.

Про деньги. Вероятна прибыль от посреднической деятельности, командировок и деловых поездок. На этой неделе вас ждет финансовой успех. Но не поддавайтесь суете, работайте спокойно и размеренно, анализируйте ситуацию.

Про любовь. Неделя богата разнообразными событиями. Вероятно небольшое романтическое приключение в дороге. Желательно не спорить с любимым человеком, а быть нежнее.

Про интим. Стрельцы рискуют оказаться втянутыми в закулисные игры каких-то высокопоставленных людей, причем вполне вероятно, что игры эти не отличаются особенной целомудренностью. Возможно также, что вы станете марионеткой в чьих-либо руках, кто станет использовать вашу привлекательность и сексуальность в своих корыстных интересах. В общем, будьте настороже!

Благоприятные дни: 28, 2; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Ко всем ситуациям в своей жизни сейчас подходите творчески — прямые пути не самые близкие к цели. Берегите климат в доме и отношения с родителями и детьми. Неосторожное слово может спровоцировать конфликт. Но спокойный откровенный разговор в понедельник может пойти на пользу, и какие-то проблемы уйдут в прошлое. С четверга активно включайтесь в новые темы, продвигайте проекты, которые ждали своего часа. Это идеальное время, чтобы начать писать свою любовную историю с чистого листа. Или окунуться в мир новых увлечений.

Про деньги. Возможны определенные ограничения в области финансов, но это не значит, что вы будете отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Во вторник и пятницу есть риск обмана и обольщения. Проверяйте информацию, не верьте на слово.

Про любовь. Постарайтесь отбросить гордыню, ведь именно из-за нее возможны конфликты и непонимания в вашей паре. Важно не терять душевное равновесие и не обижаться на весь мир.

Про интим. Козерогам звезды пророчат поистине фееричный и сногсшибательный секс, во время которого на них наконец-то снизойдет озарение. Возможно, они даже вспомнят, кем были в прошлой жизни! Нужно только твердо помнить, что произойдет это только после четвертого подряд оргазма с вашей стороны.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 30.

Водолей (21.01−19.02): Главное на этой неделе — не растеряться в тех возможностях, которые перед вами открываются. Поступит много новой информации, возможен неожиданный поворот в делах, который в будущем расширит материальные перспективы. Но волна романтических чувств может лишить способности рационально смотреть на вещи. Встречи и знакомства на этой неделе окажутся судьбоносными. Не сдерживайте перемен и старайтесь меньше витать в облаках — какое-то из открывающихся перед вами направлений желательно выбрать и развить по полной программе.

Про деньги. Неделя весьма стабильна в финансовом плане. Во вторник удачны покупки и приобретения. В пятницу возможен производственный конфликт. В воскресенье не переусердствуйте с развлечениями, ресторанами и тратами.

Про любовь. Наступает благоприятный период для поисков своей второй половинки. Возможно, на этой неделе вы встретите свое долгожданное счастье. Так что не отказывайтесь от свиданий и походов в гости и в кино.

Про интим. Звезды предупреждают, что в ближайшее время просто необходимо продумать несколько вариантов развития сегодняшних «эротических событий» — ведь любые планы сегодня зыбки и ненадежны, как никогда. При всей нестабильности неделя обещает быть яркой и запоминающейся — так что, несмотря ни на что, будьте смелы в ожиданиях и активны в выполнении намеченного!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник неожиданная информация может нарушить привычный ход событий. С легким сердцем предоставьте всему развиваться своим чередом — что бы ни происходило, старайтесь извлечь из этого пользу. До четверга не принимайте ответственных решений и не заключайте сделок. Постарайтесь рассчитаться с долгами. Среда поставит перед вами новые задачи, которые позитивным образом скажутся на карьере. Дальние поездки, командировки будут способствовать вашим успехам и станут источником новых интересных знакомств.

Про деньги. На нынешней неделе многие финансовые дела могут решиться самым благоприятным для вас образом. Но, похоже, денежные поступления быстро испарятся. Не залезайте в кредиты.

Про любовь. Ваши глаза и чувства могут вас обмануть на этой неделе. Не верьте им, поищите какие-нибудь другие источники информации о новом знакомстве. Снимите розовые очки.

Про интим. Ваша самая главная задача в ближайшие несколько дней — это соблазнить кого-то из круга ваших знакомых, для начала хотя бы ментально. Напрягите всю фантазию, чтобы понять, что именно пробьет «оборону» у того или иного человека. А затем действуйте, причем желательно «с упреждением» ответных ходов «противника».

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 31.