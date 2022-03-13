Гороскоп с 14 по 20 марта: Водолеи, не задирайте нос! Девы, ждите перемен!

Овен (21.03−20.04): Берите от жизни все самое лучшее. Ощущение праздника, удача в делах сердечных, приток новых возможностей позволят легко справиться с любыми затруднениями. Хорошее время для оформления новых союзов и договоров. На какие-то уступки придется пойти, но в конечном счеты вы от этого только выиграете. Вторая половина недели благоприятна для поездок и активного общения. Если чувствуете, что в каких-то делах появились препятствия, наберитесь терпения — скоро все изменится в лучшую сторону.

Про бизнес. В некоторых областях ваши финансовые возможности будут ограничены. Лучше не хвататься за несколько дел одновременно, избегать суеты. Важно выбрать главное направление и двигаться к цели.

Про любовь. На любовном фронте у вас сейчас временное затишье. Прежние устаревшие и обременяющие вас отношения пришла пора разорвать, но расстаться нужно в корректной форме.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 18.

Телец (21.04−21.05): В понедельник что-то может вас сильно обеспокоить, но не торопитесь активно влиять на ход событий. Со вторника вы почувствуете себя увереннее, а обстоятельства будут более благоприятны для реализации планов и желаний. Внешняя активность может отойти на второй план, и больше времени вам захочется уделить домашним делам и внутрисемейным отношениям. Вы можете вернуться к старым планам относительно перепланировки дома или дачного строительства. Только пока не делайте особо крупных приобретений. Выходные постарайтесь провести на природе.

Про бизнес. Постарайтесь не ввязываться в авантюры и сомнительные проекты. Прежде чем что-то приобрести, хорошенько подумайте, необходимо ли это вам, и насколько нужно именно в данный момент. Постарайтесь не разорять кредитные карты.

Про любовь. Вполне спокойная неделя, практически не отягощенная риском взаимного непонимания. Во вторник возможно романтическое свидание, но самым урожайным на положительные эмоции днем, пожалуй, станет суббота.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Вам придется с упорством и настойчивостью двигаться к своим целям. Несмотря на задержки в делах и финансовые затруднения, положение ваше с каждым днем выравнивается. Источником поддержки и помощи будут ваши родные и близкие. Это хорошее время для укрепления взаимоотношений и обсуждения совместных планов. Любовные отношения тоже пока требуют уединения. «Мир на двоих», совместные поездки, отдых — все это будет способствовать сближению. Переложите часть своих обязанностей на коллег и набирайтесь сил перед новым витком активности.

Про бизнес. Удачный период. Ваши проекты будут успешны и прибыльны. Творческие идеи окажутся востребованы и принесут доход. Ожидаются солидные денежные поступления. Вам предложат максимально удобный для вас график работы.

Про любовь. Не стесняйтесь выразить любимому человеку благодарность за его заботу и поддержку: и ему приятно, и вам гарантирует продолжение такого отношения. Романтичные выходные запомнятся надолго, и воспоминания будут очень приятными.

Благоприятные дни: 16, 20; неблагоприятные: 19.

Рак (22.06−22.07): Вас ждет много встреч, часть из которых покажутся случайными, но напомнят вам о прошлых событиях. Возможно возвращение старого чувства, возобновление отношений. Хорошо в такое время решать вопросы, которые откладывались на долгий срок. Важный разговор может состояться во вторник. Не уходите в этот день от проблем, проявляйте инициативу — можете рассчитывать на взаимопонимание. Лучшим днем недели может стать воскресенье. Планируйте домашние праздники, пикники на природе. Смело приступайте к новым делам, если есть желание.

Про бизнес. Первая половина недели будет спокойной, размеренной и стабильной. Во второй возможна дополнительная работа. Впрочем, она будет хорошо оплачена.

Про любовь. Возможна некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком. Попробуйте объясниться, может быть, он вас просто не правильно понял или ревнует без причины.

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 20.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе не перенапрягайтесь. Впереди у вас насыщенный период, а пока набирайтесь сил, отдыхайте и доводите до завершения текущие дела. Может возникнуть интрига в личных отношениях. Во вторник сложится подходящая атмосфера для откровенного разговора с любимым человеком. Деловые вопросы тоже могут получить новый виток развития. Только не торопитесь оформлять договора и союзы, пока просто разбирайтесь с поступающей информацией и обсуждайте детали. В воскресенье будьте ближе к природе, уделите время своей внешности и здоровью.

Про бизнес. Финансовое положение сейчас не вызывает особых опасений, но деньги бросать на ветер тоже не стоит. В среду воспользуйтесь старым правилом: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Погнавшись за миражом, вы рискуете многое потерять.

Про любовь. В первой половине недели постарайтесь не изводить любимого человека необоснованными приступами ревности, лучше уделите ему больше внимания и помогите разобраться с его проблемами. В выходные устройте романтический ужин.

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе вы получите информацию, которая может изменить ваши планы или заставит о чем-то серьезно задуматься. Особенно будьте внимательны к темам, которые уже возникали в прошлом, но по какой-то причине не получили развития. Сейчас у вас есть возможность по-новому взглянуть на свои отношения со значимыми людьми и обсудить важные вопросы. Если потребуется помощь, можно обращаться к друзьям. Они же станут источником новых идей или заставят вас вспомнить о «делах давно минувших дней». Подберите для себя хорошую компанию на воскресенье.

Про бизнес. Ваша активность, деловые поездки и встречи во второй половине недели позволят значительно улучшить ваше финансовое положение. Нестандартные решения и небольшая доля авантюризма не повредят.

Про любовь. На этой неделе вы много времени проведете в одиночестве. Не огорчайтесь, события идут своим чередом, вскоре вас ждет интересная встреча. Скорее всего, перемены придут в вашу личную жизнь уже в пятницу.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Понедельник будет не лучшим днем для реализации важных планов. И лучше не вступать в споры и дискуссии с партнерами, особенно, если чувствуете, что вас провоцируют на конфликт. Со вторника вы утвердитесь в своих позициях, да и обстановка в окружении станет более комфортной. Вторая половина недели благоприятна для дальних поездок или возобновления отношений с теми, кто от вас далеко. Чувства обретают глубину и насыщенность. Наслаждайтесь целостностью момента и ограничьте круг общения в выходные.

Про бизнес. Финансовое положение стабилизируется, можно рассчитывать на премию. Только не верьте лести новых партнеров: проанализируйте ситуацию и действуйте по своему усмотрению. В выходные любимый человек может порадовать вас дорогим подарком.

Про любовь. Ваша обидчивость должна иметь хоть какие-то границы, иначе любимому человеку это может быстро надоесть. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, особенно негативные. Больше нежности, меньше критики.

Благоприятные дни: 14, 16; неблагоприятные: 17.

Скорпион (24.10−22.11): Сделайте упор на дела, которые требуют основательных затрат сил. Это идеальное время, чтобы довести до конца какую-то тему или отдельный ее этап. Со вторника можете рассчитывать на поддержку заинтересованных лиц. В первую половину недели займитесь решением материальных вопросов и улучшениями в своем жилом пространстве. В отношениях с партнерами придется идти на компромисс; по крайней мере, не старайтесь никого ни в чем переубеждать. Выходные принесут много новых волнующих, но приятных впечатлений и новостей.

Про бизнес. Ваши таланты, энергию и знания оценят по достоинству. Вас ждут выгодные предложения и значительное увеличение доходов. Во вторник может поступить важная финансовая информация. Четверг — удачный день для деловых переговоров и заключения сделок.

Про любовь. Отношения с любимым человеком вас радуют и окрыляют. Вы купаетесь во внимании, заботе и ласке. Ваша душа ликует от радости. В выходные вас ждет романтическое путешествие.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Ваша активность день ото дня возрастает. Эта неделя принесет перемены в области чувств, но ваше внимание будет сосредоточено не только на личных делах. Оживленные поиски новых направлений деятельности увенчаются успехом, если вы поделитесь планами с партнерами. Возможно, не все удастся реализовать сразу. Скорее, это будет предварительное обсуждение, рассчитанное на перспективу. Через несколько месяцев эта тема получит более полное развитие. Будьте внимательны в субботу, не рискуйте и не торопитесь ничего менять. В воскресенье посвятите свободное время тем, кого вы любите.

Про бизнес. Финансовая картина недели может быть достаточно неровной, но в целом вы окажетесь в плюсе. Постарайтесь быть внимательнее к своим партнерам, учитывайте их интересы. Ваша активность в достижении цели принесет результат.

Про любовь. Неделя загадочна и романтична, а если вы посвятите должное время своему имиджу, то успех вам обеспечен. Вы сейчас весьма привлекательны и полны страсти.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 14.

Козерог (22.12−20.01): Наиболее важные мероприятия планируйте на первую половину недели. Вы можете вернуться к проектам, которые давно ждали вашего внимания. Но учтите, что партнерство сейчас приобретает особое значение, и строить сотрудничество необходимо на взаимовыгодных условиях. И обязательно уделять внимание эмоциональной составляющей в отношениях. Если какая-то тема вас сильно волнует, во вторник попробуйте вызвать партнера на откровенный разговор. Воскресенье — лучший день для покупок, домашних работ и отдыха в уединении.

Про бизнес. Если вы затеяли ремонт в квартире или хотите поменять машину, то сейчас как раз можете взять кредит. Только внимательно изучите предложения разных банков.

Про любовь. В начале недели не принимайте никаких скоропалительных решений по отношению к противоположному полу. В этот день вы, скорее всего, будете находиться не в самом лучшем настроении. В пятницу ваши угасающие чувства вполне может возродить одна единственная искра, так что не спешите жечь мосты.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 20.

Водолей (21.01−19.02): Вас ждет много работы. Но старайтесь урегулировать свою нагрузку и не соблазняйтесь новыми предложениями. Очень скоро ваша жизнь станет еще более интенсивной. Поэтому, радуйтесь любой возможности отдохнуть от дел, уделяйте больше внимания своему здоровью. Со среды подходящее время сесть на фруктовую диету и возобновить спортивные тренировки. Не назначайте любовных встреч на субботу, иначе вы можете оказаться в ситуации сложного выбора. Воскресенье вернет ощущение внутренней гармонии, если вы проведете этот день без лишней суеты.

Про бизнес. Неделя обещает быть в финансовом плане довольно стабильной. У вас могут появиться новые возможности. Во вторник и в воскресенье вероятны денежные поступления. В субботу забыть о делах, похоже, не получится.

Про любовь. Поменьше амбиций, не задирайте нос, ведь фортуна переменчива. Разберитесь в своих чувствах, так как ложное ощущение превосходства и неуемная жажда поиска новых ощущений грозят здорово усложнить ситуацию.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 15.

Рыбы (20.02−20.03): Любовь может стать для вас источником самых противоречивых впечатлений и ощущений. Не только чувства, но и слова приобретают особое значение. Во вторник проявите инициативу, если вам нужна определенность, и поговорите с партнером о ваших общих перспективах. Если у вас есть дети, то сейчас они могут нуждаться в более тесном контакте с вами. Не оставайтесь в стороне от их интересов и просьб. Прислушайтесь к голосу своей интуиции в субботу, если почувствуете напряжение или тревогу. Отдохните, а в воскресенье вас уже будут ждать более приятные новости.

Про бизнес. Ваши возможности могут быть ограниченными, поэтому лучше распланировать в понедельник все необходимые недельные траты. У вас достаточно сложный период. И только от вас зависит, сможете ли вы выйти на новый уровень с минимальными потерями.

Про любовь. Поменьше эгоизма. Вы можете направить отношения в нужную для вас сторону и добиться своего, но стоит учитывать и интересы любимого человека. Проведите выходные вместе.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: нет.