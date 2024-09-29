Стрельцы могут спровоцировать конфликт с коллегами, а Весов ждет всплеск романтики!

Овен (21.03−20.04): Ваши отношения с окружающими на этой неделе будут построены на противоречиях. Смелые решения, потребность перемен заставят действовать быстро и энергично. Но если в первой половине недели удача будет на вашей стороне, то ближе к выходным лучше сбавить темп и больше внимания уделять деталям, чтобы не допустить досадных ошибок. В личных отношениях страсти накаляются. Найдите способ охладить свой безудержный нрав. Для этого подойдут усиленные тренировки в спортзале или любая физическая работа. Но в выходные лучше все делать не спеша.

Про деньги. В понедельник будьте особенно осторожны с обещаниями сделать работу раньше срока, это будет непросто выполнить. В пятницу дела, связанные с недвижимостью, могут подвинуться в положительную сторону. В этот день вы можете дождаться долгожданных финансовых поступлений.

Про любовь. Какие бы перемены на этой неделе ни случились в вашей личной жизни, все они будут исключительно к лучшему. И, что приятно, вы и сами в этом скоро убедитесь. Результат ваших действий не замедлит сказаться на вашем настроении.

Про интим. Наиболее чувствительные области вашего тела — это руки. Это значит, что мужчины должны целовать вам руки, а вы их этими самыми руками станете нежно гладить. А еще можно попробовать различные браслеты и кольца — они могут усиливать ощущения. Мужчины-Овны, вас ждет спокойная неделя, а вот выходные будут что надо!

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 2.

Телец (21.04−21.05): Вам не захочется делать лишних движений, которые могут нарушить размеренный ход вашей жизни. Появится возможность привнести в свой мир еще больше красоты и удобства. Но все под контроль взять не удастся. Наиболее значимые мероприятия планируйте на понедельник и вторник, и не ограничивайтесь одной темой. Принимайте нестандартные решения, действуйте смелее, не отказывайтесь от работы по совместительству. В воскресенье возможен кризис в значимых отношениях. Удерживайте эмоции в рамках безопасности.

Про деньги. Во вторник может стартовать новый проект, начнется реализации ваших финансовых планов. Среда же, напротив, способна огорчить неожиданными разногласиями с деловыми партнерами. В четверг или пятницу вероятны денежные поступления.

Про любовь. Ваш стиль поведения может несколько озадачить и насторожить любимого человека. Будьте проще, и люди к вам потянутся. Впрочем, совсем наивным тоже быть не следует. Оптимальный вариант — золотая середина. И помните старую поговорку: доверяй, но проверяй.

Про интим. Пусть в вашем доме играет ненавязчивая музыка, окрашенная в теплые тона, и вы только вдвоем, при свете ночника, или же вообще в полумраке... Пусть ваш возлюбленный/возлюбленная видит только вашу грудь и руки, а потом и вовсе закрывает глаза от удовольствия. Пусть у вас хватит времени на все запланированные «блюда» — по крайней мере, звезды говорят, что все у вас получится!

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 4.

Близнецы (22.05−21.06): Это одна из ключевых недель в году, когда можно попробовать что-то основательно изменить или начать с чистого листа. До четверга вам удастся огромное число идей реализовать одновременно, а что-то можно отправить в копилку, сделав резерв на будущее. Но в четверг будьте внимательны к знакам событий, вам открываются перспективы через то, на что вы обращаете внимание. Физические и психологические перегрузки нежелательны. До конца недели у вас будет еще много перемен и новых впечатлений, но постарайтесь ничего не усложнить и не испортить.

Про деньги. Финансовая сторона жизни вас порадует. Вы сможете заключить весьма выгодный контракт. У вас появится множество идей, условия для их воплощения в жизнь сложатся весьма благоприятно. Ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем.

Про любовь. Эта неделя полна сюрпризов и неожиданностей. Любимый человек может совершить поступок, который позволит раскрыть его с совершенно незнакомой для вас стороны. Похоже, он готов исполнить вашу мечту.

Про интим. Улучшить свою интимную жизнь представители вашего знака смогут, если активизируют умственную деятельность или устроят себе серию мозговых штурмов. Между прочим, чтение и разгадывание кроссвордов активизируют приток крови к голове, а если вы при этом еще и читаете вслух вашей половине (или разгадываете кроссворд вместе с любимым человеком), то у вас улучшается взаимопонимание и гармонизируются внутренние вибрации. В общем, вы уже поняли, чем вам немедленно стоит заняться в качестве прелюдии к сексу?..

Благоприятные дни: 3, 6; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Ваше отношение к дому как крепости и любовь к памятным вещицам сейчас несколько трансформируется в потребность перемен и реконструкций. На хорошем энергетическом посыле вы еще можете заняться ремонтом или избавиться от того, что тормозит ваше стремление к переменам и обновлению. Можно заняться и личным имиджем. Создайте более яркий и смелый образ, соответствующий ускоренному темпу событий и оживленной атмосфере общения. В выходные, наоборот, одиночество пойдет на пользу вашему здоровью и обогатит эмоциональный мир.

Про деньги. Неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник можно рассчитывать на солидную прибыль. Четверг стоит посвятить покупкам и приобретениям. А в субботу желательно отложить все дела и забыть о работе.

Про любовь. Неделя благоприятна для гармонизации ваших отношений. Постарайтесь удержаться от соблазна что-то у любимого человека потребовать. Он либо не может дать больше, чем дает, либо не хочет. В любом случае конфликта не избежать.

Про интим. Тяга к экстремальным ощущениям у Раков, похоже, удовлетворится весьма странным образом. Ведь вам чего только не взбредет в голову — то по гвоздям походить, на осколках стекла полежать... Так что ваш избранник/избранница, по мнению звезд, вряд ли согласится на подобные рискованные эксперименты, что вы предложите. И вам не останется ничего другого, как самостоятельно искать острых ощущений.

Благоприятные дни: 30, 5; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Понедельник и вторник порадуют вас открывающимися перспективами. Потребность перемен и радикальных преобразований будет чередоваться со стремлением к автономии. Возможно, это единственный способ справиться с перегрузками. После насыщенного активными действиями и общением дня старайтесь организовать себе спокойный отдых дома. Домашняя работа подождет, а вот любимые увлечения будут способствовать сохранению внутреннего равновесия. Не забывайте заботиться о своем организме. Это поможет предотвратить потенциальные проблемы.

Про деньги. Первая половина недели будет стабильной, но довольно нервной. Работать придется много. В четверг не исключены денежные поступления из незапланированного источника. Во второй половине недели проявите благоразумие и осторожность, особенно в субботу.

Про любовь. В общении с любимым человеком постарайтесь не опускаться до выяснения отношений и приступов ревности. Проявите неподдельный интерес к его увлечениям. Вполне вероятно, что они увлекут и вас, а общие интересы — залог прекрасной семьи.

Про интим. По мнению небесных светил, эту неделю стоит посвятить наведению особенной красоты, особенно с прицелом на ближайшее будущее. Неплохо, если к проведению различных косметических процедур вы подключите ваше драгоценное сокровище. Возможно, вас обоих это вдохновит на создание какого-либо другого «шедевра».

Благоприятные дни: 2, 5; неблагоприятные: 30.

Дева (24.08−23.09): К четвергу может получить активное развитие какая-то важная тема. Это и возможность частично или коренным образом изменить сложившийся стиль отношений или свой собственный имидж. Вполне вероятно, что не все зависит от вашего желания. Перемены могут прийти извне, и вам ничего не останется, как принять новые правила игры. В начале недели постарайтесь настроиться на новый ритм событий. Поскольку расслабиться в ближайшее время вам не удастся, делайте почаще перерывы в работе.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно и прочно, что позволит осуществить давние мечты и купить нужные вещи. В среду или четверг возможны денежные поступления. Пятница — не лучший день для важных переговоров.

Про любовь. Эта неделя — не лучшее время для критики, претензий и ревности. Это может осложнить отношения в вашей паре. В выходные вам стоит выбраться вместе в гости или в кино. Или хотя бы по парку прогуляйтесь вдвоем.

Про интим. Велика вероятность какого-либо конфуза во время полового акта. Так что не стоит планировать первую близость, если с вашим нынешним партнером/партнершей дальше поцелуев и весьма скромных объятий вы еще не заходили. Зато любые романтические прогулки при свете звезд и долгие разговоры о неземной любви подбросят дров в топку ваших сердец — и дадут повод для новых встреч.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): Постарайтесь свои намерения на этой неделе сделать более продуманными, а общение — избирательным. Вы можете начать что-то новое, и лучше это сделать в начале недели, чтобы в оставшиеся дни понаблюдать, что из этого получится и внести необходимые коррективы. Не поленитесь переставить в доме мебель и сделать свое жилое пространство более стильным и удобным. Это создаст положительный стимулирующий фон для обновления, к которому вы сейчас можете испытывать особое стремление. А вот в личной жизни вы должным образом оцените постоянство и надежность партнера.

Про деньги. В первой половине недели появится возможность дополнительного заработка. Во вторник начальство вас точно похвалит. В пятницу важно слышать, что вам сообщают, вы легко можете пропустить важную информацию мимо ушей.

Про любовь. Наступает период обновления ваших чувств и появления новых романтических отношений. Вы можете быть поставлены перед выбором, и никто, кроме вашего собственного сердца, не подскажет, что для вас важнее. А вот разум будет слишком критичен.

Про интим. Довольно спокойная неделя по количеству и качеству сексуальных контактов — вряд ли вы откроете в себе или в вашей половине что-то новое, могущее привести вас обоих в состояние безумного вожделения. Исключением станет среда — в этот день вы удивите тех, с кем попадете в одну «эротическую лодку», своим лоцманским искусством.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Возможен прорыв в делах, если это входит в ваши планы. Командировки, переговоры с зарубежными партнерами более успешно сложатся в начале недели. В среду вы сможете превзойти себя и проявить дар убеждения в тех вопросах, которые поставите целью решить с начальством или коллегами. Но помните, что интересы сейчас должны быть взаимовыгодными, а работа в команде предпочтительнее самостоятельного продвижения к цели. Возьмите тайм-аут в выходные, отложите все дела.

Про деньги. Ваши финансовые успехи напрямую будут зависеть от прилагаемых вами усилий. Все ваши вложения окупятся, а таланты по достоинству оценят. Вас ждет карьерный рост.

Про любовь. Добавьте в свою жизнь романтику, страсть, любовь. Ваши отношения станут теплее и гармоничнее. В субботу вероятен серьезный разговор, который позволит вам лучше понять друг друга.

Про интим. В ближайшее время вы легко можете стать добычей сладкоголосого болтуна/болтуньи. Звезды рекомендуют вам перенять их тактику, воспользовавшись вербальным поощрением планет — и отправиться на заманивание зябликов и попугайчиков, разливаясь соловушкой! Непосредственно в интимной сфере удачны любые акценты на носогубной и непосредственно паховой области тела.

Благоприятные дни: 1, 4; неблагоприятные: 2.

Стрелец (23.11−21.12): Ваша удивительная чувствительность к ритму событий поможет перестроиться в сторону большей активности. Даже некоторая демонстративность и стремление создать более яркий имидж пойдут на пользу делу. В четверг вы можете оказаться перед выбором. Будьте внимательны к аргументам коллег или партнеров. Ваши точные оценки и понимание сути ситуации все же нуждаются в коллективном творчестве. Распределив роли, вы быстрее сумеете достичь цели. Да и в других отношениях — дружеских и любовных — вы настроены на энергичное общение.

Про деньги. В понедельник друзья могут поделиться блестящей идеей, которая принесет хорошую прибыль. В среду постарайтесь соизмерять свои финансовые возможности с желаниями. В выходные есть риск спровоцировать конфликтную ситуацию с коллегами или партнерами по бизнесу.

Про любовь. Яркая встреча в начале недели может взволновать вас, однако порыв утихнет так же быстро, как и появился. Вы будете склонны к некоторой мечтательности. Похоже, вы просто придумали себе новую любовь.

Про интим. Увы, пылать страстью сейчас явно будет кто-то другой, не вы. Вы напоминаете сегодня холодильник, в котором все живое через пару часов напрочь замерзает. Ну что тут можно посоветовать — только заняться теоретическими любовными выкладками. И упражнениями в самоудовлетворении.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: нет.

Козерог (22.12−20.01): Настраивайтесь менять в своей жизни все то, что вас перестало устраивать — график работы, интерьер дома или офиса, стиль отношений с партнерами. Радикализм оправдан. Все равно вам не удастся остаться в стороне от перемен, и лучше делать все так, как вам выгодно или интересно. Набирайтесь сил, заключайте сделки, попробуйте отложить средства, поскольку скоро не исключены проблемы. В личных отношениях старайтесь не вызывать у любимого человека чувство ревности. Проведите выходные вместе где-нибудь в тихом и уютном месте, но не ведите разговоры о будущем.

Про деньги. Риск иногда оправдывает себя, но на этой неделе стоить быть осторожнее, особенно во вторник и субботу. Эти дни не способствуют укреплению вашей финансовой стабильности. Есть опасность потерять работу.

Про любовь. Жесткость в решении личных проблем не гарантирует правильности самих решений. Соблазну обидеться на весь мир в целом и на каждого его представителя противоположного пола в отдельности лучше не поддаваться. Не стоит обобщать.

Про интим. Все, что в ближайшее время необходимо представителям вашего зодиакального знака — это соблюдать правила приличия и не атаковать первыми там, где это не принято. Не бросайтесь в бой, а дайте себя соблазнить, чтобы вашему любовнику/любовнице было тем приятнее вкушать плоды своей победы. И будьте медленными и очень, очень неспешными в удовольствиях.

Благоприятные дни: 2, 5; неблагоприятные: 6.

Водолей (21.01−19.02): Сейчас вам лучше рассчитывать на свои силы. Ваши косвенные доходы через партнеров пока не вызывают оптимизма. Придется вести более экономный образ жизни и не торопиться с крупными приобретениями. Зато не будет недостатка в новых идеях и желающих поработать с вами в одной команде. Деловые и личные интересы найдут точки соприкосновения. Романтические тенденции и служебные романы могут даже отвлечь вас от более прагматичных задач. Не теряйте голову, а к выходным найдите себе занятие, которое вернет вам внутреннее равновесие.

Про деньги. На этой неделе не стоит брать кредиты, проценты будут слишком высоки. В выходные лучше ограничиться мелкими, но необходимыми покупками. В воскресенье же вам вполне может представиться возможность хорошо заработать.

Про любовь. Любимый человек, сколь бы хорош он ни был, вряд ли сможет удовлетворить все ваши желания на этой неделе. Посмотрите на себя со стороны, не слишком ли вы многого требуете от него? И готовы ли хоть что-то предоставить взамен?

Про интим. На этой неделе Водолеи могут вляпаться и воспылать страстью к объекту, который окажется не очень достойным внимания. Но любовь зла, как говорится... Главное, не увлекайтесь вашей новой любовницей/любовником всерьез. Это пройдет.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Оживление в делах не исключает проблем, если вы будете легковерны. Торговые сделки возможны в начале недели, но могут оказаться убыточными, если вы заключите их ближе к выходным. Пока ваша деятельность не обещает особой прибыли, и лучше ориентироваться на расширение связей и предварительные договоренности. Сочетание великодушия с практической хваткой помогут вам интуитивно выйти на нужный уровень взаимоотношений и получить удовольствие от текущих событий. Некоторая загадочность в вашем поведении сделает общение с вами особенно желанным.

Про деньги. Неплохая неделя, особенно для того, чтобы сосредоточиться на заработках. Но будьте особенно внимательны к своим словам и четко формулируйте мысли. Иначе потом придется оправдываться.

Про любовь. Африканские страсти немного улеглись, вам лучше сейчас побыть в одиночестве. Иначе вы можете сделать неправильный выбор и поверить лживым словам и признаниям.

Про интим. Если Рыбы решатся на откровенный разговор со своим спутником/спутницей жизни, то узнают много нового и очень даже интересного — причем не только о партнере/партнерше, но и о себе. Дело в том, что с течением времени парам свойственно начинать испытывать чувство вины за свои разнузданные фантазии, поэтому они все чаще начинают заниматься друг с другом «любовью» — то есть нежным, но несколько пресным сексом.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: нет.