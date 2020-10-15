Знаменское-Садки. Крутая заброшенная усадьба в двух шагах от МКАДа

Татьяна Афанасьева

Когда живёшь в «шаговой доступности» от Москвы, вариантов, как провести выходные, множество . Делюсь с вами одним прекрасным маршрутом - поедем в Северное Бутово, но не в унылые спальные районы, а в одну старинную усадьбу. Осеннего настроения в этом небольшом путешествии хоть отбавляй! Надеюсь, порадует.

— Едем в дворянское гнездо XVIII-XIX вв. — Знаменское-Садки. Среди хозяев усадьбы в разное время — бояре Лодыженские, князья Урусовы и Трубецкие, Техникум лекарственных растений и даже НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. Киношники тоже здесь частые гости, из того, что точно на слуху — «Мой ласковый и нежный зверь», «Доктор Живаго», клип «Монстры в твоей голове» Билана. В общем повидала!

Дворец стоит в 500 метрах от МКАД, район Северное Бутово. Спроси местных, не все и знают, что в Битцевском лесу спряталась такая полузаброшенная красота. Заросшие каскады прудов, старый арочный мостик, когда-то европейский парк и дворец с величавыми колоннами… Давно пришла к выводу, что русским усадьбам «очень к лицу» именно осень.

Парадный подъезд, тот что на видео, — предназначался для гостей. Говорят, даже сам Пушкин бывал и куролесил. А теперь вот мы, тихо клёнами шурша…

После своего путешествия в Крым в усадьбе останавливалась императрица Екатерина Вторая с внуками, в её свите был великий князь Николай Сергеевич Волконский. В честь её приезда перед фасадом главного дома посадили три дуба, два из которых сохранились.

Здесь же в Знаменском-Садки состоялась свадьба родителей Льва Толстого - графа Николая Ильича Толстого (на фото) и княжны Марии Николаевны Волконской, приходившейся племянницей владельцам усадьбы.

Семейство Трубецких принадлежало к старинной русской аристократии, потомки Рюриков, княжеский род из Литвы. Кроме балов в Знаменском устраивались нарядные охоты, ставились живые картины и шарады.

Гостям было тут настолько хорошо, что они задерживались в усадьбе на недели и месяцы.

Была в усадьбе и небольшая каменная одноглавая церковь Знамения Богородицы (1754-1756 гг.). Она находилась западнее господского дома, на одной оси с ним. После Октябрьского переворота церковь в Знаменском-Садках была закрыта, а в 1929 году разобрана.

Нагулявшись по территории, мы, наконец, вошли во дворец Трубецких.

Тихонько поднялись на второй этаж и... ахнули! Как всё это сохранилось, не затерялось во времени и не закрасилось?

Казалось, что зал в какой-то нежно-розовой дымке. С потолка сквозь нарисованные облака на нас неслась колесница бога войны Марса, казалось, что с хоров вот-вот польются летучие, почти воздушные вальсы, а потом и модная во времена Трубецких мазурка, воображение рисовало мерцание свечей и кружение пар.

Мы словно получили приглашение на бал. Неофициальное. Вход в усадьбу только по предварительной договорённости, с группой и гидом (по воскресеньям в 12.00, есть группа в ВКонтакте), но можно и через дырку в заборе с фразой «мы от князя Трубецкого, потомка Рюриков». :)))

Машину лучше припарковать по координатам N55.35.04.7, E37.33.21.6 (Битцевская лыжня на гугл-картах).

Хотите поделиться своими осенними прогулками по усадьбам?

Наверняка, ведь были где-нибудь! Загружайте фотографии в комментарии, будем вдохновляться ;)

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