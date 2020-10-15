Знаменское-Садки. Крутая заброшенная усадьба в двух шагах от МКАДа
Татьяна Афанасьева
— Едем в дворянское гнездо XVIII-XIX вв. — Знаменское-Садки. Среди хозяев усадьбы в разное время — бояре Лодыженские, князья Урусовы и Трубецкие, Техникум лекарственных растений и даже НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. Киношники тоже здесь частые гости, из того, что точно на слуху — «Мой ласковый и нежный зверь», «Доктор Живаго», клип «Монстры в твоей голове» Билана. В общем повидала!
Дворец стоит в 500 метрах от МКАД, район Северное Бутово. Спроси местных, не все и знают, что в Битцевском лесу спряталась такая полузаброшенная красота. Заросшие каскады прудов, старый арочный мостик, когда-то европейский парк и дворец с величавыми колоннами… Давно пришла к выводу, что русским усадьбам «очень к лицу» именно осень.
Парадный подъезд, тот что на видео, — предназначался для гостей. Говорят, даже сам Пушкин бывал и куролесил. А теперь вот мы, тихо клёнами шурша…
После своего путешествия в Крым в усадьбе останавливалась императрица Екатерина Вторая с внуками, в её свите был великий князь Николай Сергеевич Волконский. В честь её приезда перед фасадом главного дома посадили три дуба, два из которых сохранились.
Здесь же в Знаменском-Садки состоялась свадьба родителей Льва Толстого - графа Николая Ильича Толстого (на фото) и княжны Марии Николаевны Волконской, приходившейся племянницей владельцам усадьбы.
Семейство Трубецких принадлежало к старинной русской аристократии, потомки Рюриков, княжеский род из Литвы. Кроме балов в Знаменском устраивались нарядные охоты, ставились живые картины и шарады.
Гостям было тут настолько хорошо, что они задерживались в усадьбе на недели и месяцы.
Была в усадьбе и небольшая каменная одноглавая церковь Знамения Богородицы (1754-1756 гг.). Она находилась западнее господского дома, на одной оси с ним. После Октябрьского переворота церковь в Знаменском-Садках была закрыта, а в 1929 году разобрана.
Нагулявшись по территории, мы, наконец, вошли во дворец Трубецких.
Тихонько поднялись на второй этаж и... ахнули! Как всё это сохранилось, не затерялось во времени и не закрасилось?
Казалось, что зал в какой-то нежно-розовой дымке. С потолка сквозь нарисованные облака на нас неслась колесница бога войны Марса, казалось, что с хоров вот-вот польются летучие, почти воздушные вальсы, а потом и модная во времена Трубецких мазурка, воображение рисовало мерцание свечей и кружение пар.
Мы словно получили приглашение на бал. Неофициальное. Вход в усадьбу только по предварительной договорённости, с группой и гидом (по воскресеньям в 12.00, есть группа в ВКонтакте), но можно и через дырку в заборе с фразой «мы от князя Трубецкого, потомка Рюриков». :)))
Машину лучше припарковать по координатам N55.35.04.7, E37.33.21.6 (Битцевская лыжня на гугл-картах).
Хотите поделиться своими осенними прогулками по усадьбам?
Наверняка, ведь были где-нибудь! Загружайте фотографии в комментарии, будем вдохновляться ;)
Какая из московских усадеб вам нравится больше?