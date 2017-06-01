Истории игрушек
Татьяна Афанасьева, ведущая блога "Фотоальбом"
Алиса и её друг Джек (Щекино, автор фото Ксения Сазонова).
«Мой Мишка умеет рассказывать сказки!» Алёна Илюхина (Тула).
«Когда мне грустно, грустят все мои игрушки... А когда радостно – они смеются вместе со мной!» Эллина (Тула).
«Как только солнечный денёк – мы сразу вместе на прогулку!» Елизавета
Павлова (Тула).
Так как подобный флешмоб уже когда-то был, то смею представить вам небольшую коллекцию детских фотографий портальцев. Уверена, кто-то сейчас воскликнет: "Ой, и у меня был такой мишка!" ;) или: "Ты зачем взяла мою куклу?!" :))) А доказательства? Где доказательства? Давайте уже не скупитесь на свои детские фотографии с игрушками в кадре.
Всем привет от маленькой Ne-va.
А это кто у нас? Да это же Химера2012! С сестрой и Буратино :)
Закачаешься! Неваляшка и Загар. Загар и Неваляшка.
А вот это исторический раритет прям. Марфа и Олимпийский мишка.
Вячеслав Катальников собственной персоной! Игрушки замерли...
AnuTOK. А давайте пошалим! ;)