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Фотоальбом
Истории игрушек

Истории игрушек

Татьяна Афанасьева, ведущая блога "Фотоальбом"

Кукла, плюшевый мишка, зайка с рваным уходом, робот-трансформер... Пожалуй, у каждого в детстве была самая любимая игрушка. Вы же брали её с собой на прогулку и говорили с ней, как будто она всё понимает? И наверняка засыпали с ней в обнимку! И отказывались идти без неё, любимой, в детский сад. Давайте вспоминать... Если у вас есть старые детские фотографии в тему, выкладывайте в комментарии - будем умиляться вместе!
 
 

Алиса и её друг Джек (Щекино, автор фото Ксения Сазонова).

 

«Мой Мишка умеет рассказывать сказки!» Алёна Илюхина (Тула).

 

«Когда мне грустно, грустят все мои игрушки... А когда радостно – они смеются вместе со мной!» Эллина (Тула).

 

«Как только солнечный денёк – мы сразу вместе на прогулку!» Елизавета
Павлова (Тула).

 

Так как подобный флешмоб уже когда-то был, то смею представить вам небольшую коллекцию детских фотографий портальцев. Уверена, кто-то сейчас воскликнет: "Ой, и у меня был такой мишка!" ;) или: "Ты зачем взяла мою куклу?!" :))) А доказательства? Где доказательства? Давайте уже не скупитесь на свои детские фотографии с игрушками в кадре.

 

Всем привет от маленькой Ne-va.

 

А это кто у нас? Да это же Химера2012! С сестрой и Буратино :)

 

Закачаешься! Неваляшка и Загар. Загар и Неваляшка.

 

А вот это исторический раритет прям. Марфа и Олимпийский мишка.

 

Вячеслав Катальников собственной персоной! Игрушки замерли...

 

AnuTOK. А давайте пошалим! ;)

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Автор: Татьяна Афанасьева, сегодня, в 12:28 +16
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