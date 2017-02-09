Сохранить женское здоровье легко

Как забыть о прыщах? Что будет, если запустить эрозию шейки матки? Как избавиться от молочницы? На эти и другие вопросы отвечают тульские врачи разного профиля и еще раз напоминают: за здоровьем нужно тщательно следить!

Беспроблемная кожа — большие усилия

Чтобы придать коже здоровый вид, за ней нужно бережно ухаживать. Но многочисленные средства по уходу не дают должного эффекта. В чем тут дело, рассказывает косметолог Железнодорожной больницы Тулы Руслан Джалилов.



Руслан Джалилов

— Как избавиться от прыщей, угревых высыпаний и черных точек?

— Это довольно непросто и требует немалых усилий. Неправильное питание, недосыпание, стресс, неверно подобранная косметика — вот причины нарушения работы сальных желез. Пытаться решить эту проблему самостоятельно — ошибка. Врач, определив ваш тип кожи, назначит соответствующее лечение. Методов, позволяющих забыть о прыщах, черных точках и угревых высыпаниях, несколько — мезотерапия, плазмотерапия, химические пилинги, лазеротерапия, механическая чистка лица. Некоторые из них подразумевают инъекции. Поэтому настоятельно рекомендую проконсультироваться перед применением со специалистом.

— В последнее время набирает популярность чистка лица. Говорят, что это безболезненная и эффективная процедура. Но ведь ее можно делать не всем, правда?

— На самом деле, противопоказаний к чистке лица не так уж много — экзема, гнойничковые заболевания кожи, эпилепсия, паралич лицевого нерва, опухоли, беременность.

Прощаемся с эрозией и молочницей

Эрозия шейки матки и молочница — заболевания, на которые женщина может среагировать не сразу. Дело в том, что их симптомы не всегда очевидны и болезненны. При этом бытует мнение: если это не лечить, то со временем само пройдет. Однако врач-гинеколог многопрофильной клиники «Л-Мед» Людмила Клинцова настаивает: эрозию и молочницу запускать нельзя!



Людмила Клинцова

— Многим женщинам ставят диагноз «эрозия шейки матки». Это требует безотлагательного лечения?

— Эрозия — воспалительный процесс в шейке матки, — говорит Людмила Клинцова. — А воспаление, как известно, чревато осложнениями. Пить таблетки «по наитию» — только здоровье губить. Если вы почувствовали жжение, неприятные ощущения и выделения из влагалища, обратитесь к врачу. Он выявит причину и устранит ее.

Эрозия может протекать и бессимптомно. Но волноваться не стоит: если вы, как и положено, не реже раза в год посещаете гинеколога, ничего страшного не произойдет.

Врач обнаружит проблему и назначит лечение. Но в любом случае эрозию лечить нужно, какого бы рода ни была ее причина.

— Но многие все равно не придают этому значения. Скажите, каковы последствия такого безразличного отношения?

— Многое, на самом деле, зависит от фона, на котором протекает заболевание. Например, если оно вызвано вирусом папилломы человека и женщина всячески игнорирует сигнализирующие о нем симптомы в течение 10−15 лет, то есть большая вероятность развития рака шейки матки. И это вовсе не способ запугать пациентов, так показывает врачебная практика.

— Молочница — проблема многих. Как же ее избежать?

— Молочница образуется из-за сниженного иммунитета. А этому причин несколько — стресс, плохая экология, неправильный прием антибиотиков, различные заболевания. Чтобы избежать молочницы, надо просто внимательнее прислушиваться к своему здоровью. Вот и все.

— Какие способы лечения молочницы существуют?

— Самостоятельно лечиться не советую. Если вы чувствуете зуд и жжение в интимной зоне и наблюдаете творожистые выделения, обратитесь к врачу. В лечении нет ничего страшного: только медикаментозный метод. Врач-гинеколог назначит соответствующие препараты или свечи. И молочницы как не бывало!

Ребенку — быть!

Нередки случаи, когда совершенно здоровая, без вредных привычек пара не может завести ребенка. Как избежать типичных ошибок и зачать малыша, рассказывает врач-гинеколог медицинского центра «Артмед» Наталья Гусева.



Наталья Гусева

— Как женщине понять, что пора обращаться к гинекологу? Сколько безуспешных попыток зачатия об этом говорят?

— Как правило, это год, — говорит Наталья. — Если при регулярной половой жизни зачатия не происходит, врачи ставят диагноз «бесплодие». Но! Бить тревогу рано. Это лишь повод прийти к врачу на прием и провести детальное обследование, причем обоим партнерам.

— Многие, не дожидаясь результатов, в спешке бегут к репродуктологу и записываются на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Правильно ли это?

— Конечно нет. ЭКО достаточно эффективный метод, но прибегать к нему я советую только тогда, когда нет другого выхода.

Для начала я советую женщинам пройти полное обследование. Спешка в этом деле — ваш враг. Любой проблемой надо заниматься, а планированием семьи особенно.

Врач выявит причину неудач, будь то воспалительный, эндокринный или какой-либо другой фактор, и постарается устранить ее. Для этого есть физиотерапия, гормональные методы лечения. Их грамотное комбинирование — мощное оружие против бесплодия.

Поверьте, лучше забеременеть естественным путем. А ЭКО всегда можно успеть сделать.