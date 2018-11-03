Юлия Галактионова: Терпеть боль. Полюбить боль. Полюбить себя.

Все привет! Спустя месяц я поняла, что моя цель на этом проекте — не сбросить как можно больше килограммов, а в корне поменять свой образ жизни! Только тогда есть большая вероятность удержать вес и закрепить за собой на всю жизнь здоровые привычки.

Чувствую себя легко и хорошо. Коллеги, родные, друзья меня очень поддерживают, делают комплименты. Сама замечаю изменения, и это дает огромный стимул двигаться только вперед.

Тренировки продолжаются без изменений пять раз в неделю. Казалось бы, я уже должна почти все уметь делать в тренажерном зале, однако на каждой тренировке во «Властелине» тренер показывает мне новое упражнение, от которого глаза лезут на лоб))

Я не представляю, как тренеру хватает терпения учить меня делать то, что я никогда раньше не делала. На тренировках Борис учит меня не сдаваться, бороться до конца, терпеть боль, полюбить боль, полюбить себя, обрести уверенность в себе и своих силах. Этого мне всегда не хватало. Спасибо тебе за твой труд, за реальную помощь, за терпение, спокойствие, мотивацию и поддержку. Без труда и работы над собой ничего не получится, но с тренером, которому важен твой результат, все возможно.

На сегодня мой вес составляет 100 кг, итого минус 7 кг. Медленно, но уверенно я двигаюсь к поставленной цели! Я поняла, что проект рано или поздно закончится, а с новыми знаниями и привычками надо будет прожить всю жизнь, чтобы не набрать вес.