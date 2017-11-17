Елена Парамонова: Минус 8,4 кг!

Здравствуйте, дорогие читатели. Вот и пролетело два месяца с начала акции «Похудей со «Слободой». Тренировки и правильное питание стали моим образом жизни.

Моя тренер Валерия Черкащенко из фитнес-клуба «Властелин» помогает мне во всем. В зал я хожу каждый день, кроме выходных. Бывает и такое, что получается сходить и в выходные. Час тренировки и час кардиотренажёра пролетают мгновенно.

Замечаю, что в последнее время у меня всегда отличное настроение. А сил после тренировки ещё больше.

Старые вещи стали мне велики. Решила себя порадовать и немного обновить гардероб. Много нового покупать не стала, так как это не конец моей похудейки.

Моя цель — 60 кг, а до этого ещё не близкий путь, и к своей мечте я иду маленькими, но уверенными шажками.

Первый месяц вес уходил хорошо, а со второго месяца уже не так быстро. Но я не опускаю рук и иду к намеченной цели.



Елена Парамонова vs Ольга Антонова, фитнес-клуб «Властелин».

Родственники меня поддерживают, говорят, чтобы я не сдавалась, что у меня все получится, что я молодец. Говорят: «Лена, так держать!»

От редакции. Вес Елены 81,6 кг, это минус 9,3% от общей массы. Елена начала тренировки чуть позже других участниц (вместе с Еленой Москалюк). Желаем ей упорства и стойкости в достижении своей цели.