Ольга Антонова: Минус 14 кг!

Два месяца тренировок и правильно питания принесли свои плоды. Последние три недели вес уходит медленно, но я заметила, что стала меняться фигура и осанка. Ягодицы и бёдра стали более подтянутыми, спина ровная, плечи — расправлены. Даже движения стали более уверенными и чёткими.

Сейчас я занимаюсь в фитнес-клубе «Властелин» самостоятельно. Каждую неделю у меня три силовые тренировки и две-три кардио. Упражнения для занятий мой тренер, Татьяна Репкина, подобрала с учётом особенностей моего тела и физической подготовки. Благодаря разработанной программе моё тело стало сильнее и выносливее. Постепенно учусь «слышать» тело, понимать, какие мышцы работают во время того или иного упражнения. Это очень важно, так как правильное выполнение упражнений повышает их эффективность и поможет быстрее добиться поставленных целей.

Настроение — очень важный инструмент в процессе преображения. Я очень эмоциональный человек, поэтому за один день могу пережить всю гамму чувств. Положительные эмоции — наши союзники, чего не скажешь об отрицательных.

Плохое настроение, гнев, обида, излишнее волнение, тревога — все они тормозят процесс похудения.

А при длительном пребывании в таком эмоциональном состоянии, наш организм начинает возвращать запасы на места. Поэтому учусь держать себя в руках и находить приятное в каждом дне.



Ольга Антонова vs Елена Парамонова, фитнес-клуб «Властелин».



Всё чаще стала заходить на сайты магазинов одежды. Но, пока только присматриваюсь. Разбор шкафа показал, что у меня много красивой одежды 48-го размера: платья, блузки, юбки, брюки… И меня отделяет от них всего один размер!

От редакции. Вес Ольги на 15 ноября — 83 кг, минус 14 кг. Это 14,4% от общего веса. Оля, ваш результат впечатляет. Дальше — только вперед!