Маргарита Шелкова: «Мои тренировки скоро изменятся»

Я периодически теперь хожу с работы в зал пешком. Дорога около часа занимает, но за приятной беседой с коллегой время пролетает незаметно. А вечером прогуляться, так сказать, по городу вдвойне приятней)))

Тренер сказал, что мы скоро тренировки другие будем делать. Смена деятельности — это всегда хорошо! Так как тело адаптируется к нагрузкам и уже те тренировки, которые ты с трудом мог выполнить месяц-два назад, сейчас идут легче, и поэтому нужно постоянно что-то менять: либо количество подходов и время выполнения упражнений, либо сами упражнения на более сложные. Так что я уже жду не дождусь, чего-то новенького)))

Я кстати прикупила себе протеиновые смеси, для приготовления коктейлей. Иногда заменяю ими перекусы. Они намного менее калорийные, чем сластушки, а по вкусу очень даже ничего так.

Полезный совет на заметку, по поводу питания: если вы, даже позавтракав, через пару часов уже хотите есть, а до обеда еще далеко — это значит, что в вашем утреннем приеме пищи не хватает белка и преобладают углеводы (пусть даже и «долгие» углеводы). И если, для примера, сравнить двух человек, один из которых позавтракал овсянкой, а другой творогом или омлетом, то второй протянет без перекусов до обеда намного легче, чем первый. Все потому, что белки «обрабатываются» организмом медленнее углеводов, и соответственно, пока идет процесс их переваривания, человек не чувствует голода. Да и по количеству калорий белки получаются выгоднее.

О! На этой неделе неожиданно встретила своего давнего друга в фитнес-клубе. Я уже заканчивала тренировку в кардио-зоне, и тут смотрю, кто-то с соседней дорожки мне рукой машет)))) Очень рада была с ним там встретиться и поболтать. Так что спорт, как говорится, сближает!