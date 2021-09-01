Лариса Барзенкова: «Учусь справляться с отеками. Надеюсь, мой опыт поможет и вам»

В последнее время я получаю много вопросов по поводу отеков. Оказывается, эта проблема довольно распространена и многие не знают, как ее решать. А многие просто устали искать решение и живут с этим дальше, несмотря на то, что качество жизни медленно, но верно ухудшается. Живут, потому что не могут найти грамотного специалиста, а порой не могут найти такого врача, которому было бы не все равно. В своем посте расскажу как я справляюсь с этой проблемой.

Итак, начнем.

Если ваш отек не связан с проблемами со здоровьем, т. е. физиологичен (получен вследствие перетренированности, микроразрывов мышечной ткани, несоблюдении водного режима, либо получен в следствие избыточного употребления продуктов, богатых натрием), то, скорее всего, отек пройдет в течение трех дней с момента устранения причины.

Что касается отеков, связанных с проблемами здоровья, например патологии почек, то скорее всего от отеков будет сложно избавиться. Они будут постоянны и скорее всего вы будете знать природу их происхождения и пастозность — будет последнее, что будет вас волновать.

Сегодня я хочу поговорить об отеках, которые появляются с утра сверху (лицо, руки) и к вечеру спускаются вниз (ноги, лодыжки, ступни).

Врачи в описании вашего состояния обычно пишут «отеков нет», несмотря на ваши жалобы. В обследовании находят вас вполне здоровым человеком (ну, со скидкой на возраст, экологию и бог знает еще чего). Объясняют их жарой, долгим сидением, тем, что вы женщина, аллергией и много чем, лишь бы вы уже ушли.

Именно такие отеки у меня. Сейчас объясню, что со мной происходит. Пишу это, чтобы быть полезной тем, у кого подобная история.

Оказалось, что у меня проблемы с детоксикацией организма, т. е. худо-бедно мой организм справлялся в детстве и юности с этим, но в какой-то момент сказал: «Стоп!» Другими словами, я аллергик и это сигнал, который я должна была понять как тревожный.

Но количество аллергиков в стране стало расти и это ложно успокаивало: у всех так.

Затем стало расти количество аллергенов, на которые я реагировала, а затем и степень моей реакции на аллергены. Доходило до приступов бронхиальной астмы и отеков Квинке. Ничего из вышеперечисленного не заставило меня искать ответ на вопрос о причине происходящего и как от этого избавиться. Я просто пополняла свою аптечку антигистаминными препаратами и постепенно отказывалась от любимых продуктов. Гормональная терапия усугубила мое состояние. Аллергия перестала быть сезонной, а вес сильно увеличился. Вот здесь уже до меня дошло, что так продолжаться больше не может!

Что я узнала:

Жир — наш друг. Он связывает (блокирует) токсины. Но это не значит, что надо переедать и жить спокойно.

Если организм не может вывести токсины, он их разбавляет — получается отек.

Если не наладить процесс детокса в организме, то любое похудение, а значит разрушение жировых клеток, высвобождает токсины, увеличивая нагрузку на печень и почки. А они не справляются, значит, отек будет еще больше. Что и произошло со мной.

Если ваши анализы попадают в референсные значения — это далеко не показатель здоровья, и грамотный врач это знает.

Мне повезло, я нашла такого врача и разобралась в проблеме! Мой режим питания снова пересмотрен. Назначены препараты в уколах и таблетках. Теперь я живу так:

горячая вода натощак 500−700 мл.

прием препаратов для восстановления функции детоксикации (расписаны в течение всего дня)

завтрак белковый с овощами, богатый натрием

обед белковый с овощами с добавлением небольшого количества углеводов

ужин углеводный без натрия. Приветствуются тушеные овощи, можно добавить сыр.

Впрочем, меню расписано и всегда перед глазами подсказка. Из тренировок пока можно йогу, пилатес, танцы, плавание. В моем фитнес-клубе есть все, кроме плавания, поэтому я с легкостью смогу соблюдать назначения врача. Рекомендация на два месяца.

Буду держать вас в курсе. Здоровья вам и вашей семье!