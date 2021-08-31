Татьяна Медведева: «Очень крутое чувство, когда одежда стала велика! Вот только отеки беспокоят...»

Оборачиваясь назад, я вижу, какой путь трансформации пройден. Сколько я трудилась и что в итоге сейчас имею. Я горжусь собой! Мне долго не давалось похудение, но важнее перемены в мышлении, которые дались ещё тяжелее и, собственно, всегда нужно начинать с головы, если что-то не получается.

И всё равно я себя чувствую ещё только в самом начале пути. Ещё многое предстоит узнать и решить большое количество задач.

И сейчас передо мной стоит задача — разобраться с затыками в здоровье. Я уже рассказывала, что меня настигла беда с отеками, сильно сбился режим. Вес, по факту, стоит на месте, от отёков прыгает резко вверх и обратно. Плюс сейчас меня мучает бессонница, я не помню когда в последний раз нормально спала.

По поводу отёков пообщалась со своим тренером в «Лиге чемпионов» — Екатериной Егоровой, обсудили, как стоит сменить питание. Конечно, архиважно наладить сейчас сон и режим, но для меня сейчас это очень сложно.

Так же пообщалась с коллегой по проекту Ларисой Барзенковой — она имеет образование нутрициолога и сама лично сейчас борется с отчётностью.

Ну и заключительным вариантом будет конечно врач, если нормализация режима не поможет. Я верю, что всё вскоре наладится, нужно немного поработать!)

Решив эту задачу, я смогу пойти дальше, я этого очень хочу! Недавно перемерила зимние свитера — всё висит) Любимая зимняя парка пока впритык, но если уточнить, что я в неё вообще никак не влезала, то это шикарно! Это очень крутое чувство, когда одежда стала велика, а не наоборот!

Под прошлым постом меня спросили, зачем я худею, для чего мне это? Признаюсь — вопрос непростой. Думаю, причин много: в более маленьком весе я чувствую себя комфортно, ведь я большую часть жизни прожила с весом менее 65 кг и хочу снова себя увидеть в нем.

И стройность — это всё же про здоровье. Знаю, вы сейчас заметите, что у многих участников проекта выскочили те или иные проблемы со здоровьем.

Но как вы думаете, не вылезет ли их гораздо больше, если я буду так же весить 100 кг? Я склоняюсь к тому, что будет.

Причин ещё тысячи и тысячи — психологический аспект очень глубок. И главная борьба — это борьба с самим собой. И я хочу каждый день хотя бы понемногу, но выигрывать.

Поэтому на данном этапе я довольна. Я смогла начать, смогла не бросить — смогу добиться поставленных целей! Нужно верить в себя и идти только вперёд!