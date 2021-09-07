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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Приседания еще даются с трудом. Но вес уходит!»

Маргарита Шелкова: «Приседания еще даются с трудом. Но вес уходит!»

Вес не стоит на месте и продолжает систематически снижаться и сегодня уже 74,1 кг.

Настали прохладные времена, и из шкафа я достала пальто, в которое не влезала еще этой весной. Теперь оно довольно свободно на мне сидит, как пальто оверсайз))))

По поводу тренировок — мое тело не дает мне расслабиться. Если с планкой и прессом я справляюсь уже довольно-таки хорошо, то приседания все еще даются мне с трудом. Буквально вчера в одной тренировке собралось три упражнения, основой которых был присед с дополнениями (типа выпрыгивание из приседа и прочие радости) и сегодня ноги просто как вареные. Я надеюсь в ближайшем будущем у меня будут лучше получаться упражнения и на данную группу мышц.

На Зумбе я уже начинаю запоминать движения и попадать в ритм, не всегда правда, но я стараюсь и думаю со временем все у меня будет получаться как надо)))

К слову о моей бывшей напарнице, Ирина потихоньку возвращается в строй, и теперь мы вместе ходим на Зумбу. Я рада, что она не сдается и продолжает борьбу с лишним весом по мере возможности)))

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 17:05 +3
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