Ольга Антонова: о джинсах, тренировках и еде

Всем привет! Сегодня будет мало фото и много текста, потому что не всё можно запечатлеть. Килограммы и сантиметры могут измерить лишь внешнюю оболочку. Но самые главные изменения происходят внутри — в мыслях, в душе. Поэтому я хочу поделиться своими впечатлениями и новым отношением к процессу похудения.

Проект «Похудей со «Слободой» является частью моей жизни, а точнее — ежедневной работой над собой. Утро начинается с традиционного взвешивания.

Затем завтрак. И только после завтрака начинается новый день.

Вечер — время подведения итогов. Обязательно записываю, что и во сколько ела, в каком количестве. С помощью приложения в телефоне подсчитываю приблизительное количество калорий. За время проекта каждый такой этап претерпел изменения.

Число на весах — это лишь цифры для статистики. Я не устраиваю танцев с фейерверками при каждом сброшенном грамме, как и не рыдаю в подушку, если вес стоит или даже немного идёт вверх. На данный момент мой организм освободился от ненужного, очистился. В основном ушла вода. Теперь наступает новый, более важный этап: сжигание жира.

Жир — это энергетические запасы на чёрный день, и отдаёт его организм неохотно.

В данный момент мой вес стоит, но упорство и труд, как известно, приводят к результату. Поэтому продолжаю правильно питаться и тренироваться.



В начале проекта я стремилась упорно заниматься ежедневно. Но такой график лишил меня бодрости. Теперь я понимаю, что 1−2 дня в неделю необходимо отдыхать и давать телу возможность восстановиться. Уставшее тело не способно тренироваться эффективно, а значит, результат будет маленький или вообще нулевой.

Для меня оптимальным является график с двумя силовыми тренировками в неделю и тремя-четырьмя кардио. Помимо этого, я много хожу пешком: от 4 до 10 км ежедневно. Просто не пользуюсь общественным транспортом. В часы пик такой способ неплохо экономит время. А ещё нервы и деньги.



Так ли уж нужен фитнес-клуб для похудения? Занимаясь дома самостоятельно, читая нужную литературу, путём проб и ошибок подбирая себе тренировки, можно сформировать гармонично развитое тело. Но это долгий и сложный путь. Персональный тренер уже имеет необходимые знания по физиологии, анатомии, диетологии и прочие. Видит, какие группы мышц развиты, какие — нет. Даёт комплекс упражнений с учётом физической подготовки и особенностей вашего тела.

Именно занятия с персональным тренером делают посещение фитнес-клуба более эффективным. При этом основная задача фитнес-инструктора, чтобы вы не просто «похудели» или «накачались», а стали крепким и здоровым человеком. Посещение спортзала помогает держать тело в тонусе, сжигать калории, улучшать обмен веществ.

И снова у фитнес-клуба есть преимущества перед «домашними» тренировками.

Бег, лыжи, велосипед — зависят от погоды, тренажёры в зале доступны в любое время вне зависимости от сезона и погоды.

Аэробику, пилатес, йогу и многое другое можно делать дома по видеоурокам, но только на групповых занятиях инструктор подойдет к вам и поправит, если вы что-то делаете не так. Силовые упражнения дома обычно выполняют с гантелями или штангой. В зале так же есть множество тренажёров, которые помогут проработать определенные группы мышц более детально, и тренировать группы мышц, которые невозможно проработать гантелями. Так что фитнес-клуб нужен для качественного результата.

Питание — это основа. И, пожалуй, самая сложная часть всего процесса похудения. До сих пор этот пункт моего преображения находится в стадии отладки. Общеизвестная истина: убрать жирное, сладкое, солёное, копчёное, легкоусвояемые углеводы (хлеб, макароны) и продукты с высоким гликемическим индексом (те, что вызывают скачок сахара в крови).

В общем — лечь и умереть, потому что совершенно не понятно как жить дальше и что же всё-таки можно есть?

Раньше, когда я худела самостоятельно, я оставляла некоторые «запрещённые» продукты и ела их очень маленькими порциями. В этот раз я сделала по-другому. Стала смотреть в магазинах: что продаётся, кроме того, что я покупала обычно. Ничего сверхнового, конечно, не нашла. Но обнаружила продукты, о существовании которых, я почему-то забыла.

Овощи. Картофель убрала совсем. Активно использую кабачки, белокочанную капусту, морковь, лук, огурцы. Иногда помидоры, листовой салат, зелень, чеснок, свеклу, сладкий перец.

Фрукты. Почти не употребляю из-за чувствительной зубной эмали. Иногда печёные яблоки, бананы.

Крупы. Оставила гречку и овсянку. Альтернатива гречневой каше — гречневые хлебцы (без примеси других злаков).

Молочные продукты. Почти ежедневно творог 100−150 г или стакан ряженки, питьевого натурального йогурта. Выбираю продукты с пониженной жирностью. Плюс молоко, как добавка в кофе.

Консервированные продукты не употребляю в пищу. Исключение — морская капуста. Кстати, она из тех продуктов, о которых я совсем забыла.

Перед употреблением я её промываю от рассола. Морская капуста прекрасно сочетается с варёной курицей.

Мясо. Свинина ушла в минус. Питаюсь курицей, индейкой. Недавно осенило, что ещё есть субпродукты. Сюда же запишу грибы и яйца. Мне понравилось делать шампиньоны со специями на решётке как альтернативу шашлыку. А овощным супам они добавляют аромата и сытности при минимуме калорий.

Вкусности. Я специально не стала писать «сладости», потому что удовольствие я получаю не только от сладкого. Иногда могу побаловать себя сухим красным вином (150−200 мл), орехами (10−15 шт), сыром (10−15 г), мёдом (1 ч. л. без горки) и горьким шоколадом (15 г). Ясное дело, что не в один день.

Единственное лакомство, которое я употребляю ежедневно — это кофе. Позволяю себе две чашки, без сахара, с добавлением молока.



Масло. Для заправки овощных салатов использую смесь льняного и подсолнечного масла. Две столовые ложки на миску с 6−7 порциями салата. Иногда добавляю лимонный сок. Сливочное масло ела за время проекта один раз. Очень уж захотелось, и на завтрак я съела ржаной хлеб с маслом. Больше о нём и не вспоминала.

В день у меня от 4 до 6 приёмов пищи общей калорийностью 1100−1200 ккал. В какой-то момент поймала себя на том, что стала недоедать, питаться менее 1000 ккал. Сейчас исправила эту ошибку. Самочувствие сразу улучшилось.

Мой вес сейчас 86 кг. Это на 11 кг меньше, чем на старте. Но главный показатель похудения — джинсы. Они больше не облегают фигуру, как лосины. А в талии они мне очень велики, без ремня могу потерять. Именно это ощущение свободной одежды — самое приятное и самое ценное.