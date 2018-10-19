Любовь Афонина: Поверь, что ты можешь – и ты уже прошёл половину пути!

И я поверила! Правда сначала зачем-то пугала себя, что мне будет тяжело, и я не справлюсь — не знаю откуда эта чушь взялась в моей голове, но больше такие мысли меня не посещали.

Ну что, настало время подводить промежуточные итоги, уже прошел целый месяц. Говорят, для того чтобы ввести что-то в привычку, нужен 21 день, видимо, это действительно работает. Овсянка по утрам — это обязательная процедура, которую нельзя не выполнить. Хотя, скажу честно, подружиться с правильным питанием мне удалось быстро и легко — я совершенно не страдаю от отсутствия в моем рационе сладостей и вредностей.

За месяц ни разу не возникло желание съесть что-нибудь из «запрещенки». Единственное, не сразу удавалось выпивать по 3,5 литра воды в день. По-началу я чувствовала себя аквариумом и мне казалось, что физически невозможно вместить в себя столько жидкости, но постепенно это тоже стало хорошей привычкой. Кроме воды разрешаю себе только чашку кофе по утрам и стакан молока пару раз в неделю.

Что самое интересное, за это время я побывала на двух праздниках: дне рождения папы и подруги с традиционными застольями: салатики, жареное мясо, именинные торты и еще куча всего того, что является неотъемлемой частью русского праздничного стола. У меня было свое персональное меню: вареная грудка, овощи, фрукты и вода. Друзья и родные гордятся мной и поддерживают, говорят, что я меняюсь в лучшую сторону и это для меня самый ценный комплимент.

Тренировки проходят успешно и они мне очень нравятся — чувствую себя совсем иначе. Я чувствую, что становлюсь сильнее. С детства у меня проблемы с давлением, доходило до безумных цифр, как будто мне уже под 70. Так вот, я уже месяц не принимаю никаких лекарств, давление само держится в норме и это потрясающе.

Физическая нагрузка делает свое дело. С тренером у нас отличные взаимоотношения, Петр всегда готов подсказать и помочь в вопросах и питания и самочувствия. К сожалению, со среды мне пришлось отложить тренировки, так как заболела ангиной и пребываю в состоянии амебы, но, надеюсь, что это ненадолго и уже скоро я вернусь к занятиям.

В целом, если подводить итоги. Я сбросила почти 5 килограммов за 4 недели и мои объемы уменьшились уже на 5 сантиметров, одежда становится велика и это самая классная награда!

Душевное состояние потрясающее, физическое все так же поправляю горячей ванной и упражнениями. Избавилась от ужасной детской привычки все доедать и ощущаю, что мой желудок стал меньше. Я счастлива! Жду выздоровления и буду жечь в том же ритме))) Всем крепкого здоровья!!!