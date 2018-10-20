Оксана Зиборова: Изменение мышления и образа жизни — вот что мне нужно!

Всем привет! Ещё чуть-чуть, и закончится первый месяц проекта. Всё это время я старалась, вырабатывала дисциплину и меняла привычки. Теперь мой день начинается не с кофе. За эти недели я полностью преодолела свою кофеманию. Чай тоже почти не пью. Зато пью воду, как верблюд. Компания по доставке воды явно начала больше зарабатывать на мне.

Когда просто воду пить становится скучно, делаю домашний лимонад: сок 1 лимона + ½ ст. л. мёда + 1литр воды + мята, если есть. Когда хочется чего-то погорячее, делаю облепиховый чай.

К еде пытаюсь относиться как к источнику микроэлементов. Учусь прислушиваться к своему организму и к своим желаниям. Я не ем по расписанию каждые 2−3 часа 6 раз в день, а ем тогда, когда мне действительно этого хочется, стараюсь чувствовать вкус и насыщение, а не бездумно молотить, как мясорубка.

Это называется «интуитивное питание». В данный момент я не сижу на диете типа «варёная грудка, гречка и листья салата», не считаю калории (пока что). Организм, который в последний раз занимался спортом ещё при царе Горохе, от ежедневных тренировок и так поначалу находится в стрессе, и вгонять его в еще больший стресс какой-то диетой чревато пищевым срывом. Я это всё уже проходила и не раз. Диеты не работают. Постепенное изменение мышления и образа жизни, а не краткосрочная польза — вот что мне нужно.

Фитнес-клубом «Властелин» я довольна: светло, просторно, огромный выбор тренажеров, на которые не приходится стоять в очереди, даже если в зале много занимающихся. Также много разнообразных групповых занятий, на которые очень хочется сходить, но пока катастрофически не хватает времени. А наличие сауны — вообще огромный плюс. После её посещения и прохладного душа возникают ощущения, будто заново родился.

Я настроила себя относиться к тренировкам, как к хобби и получать от них удовольствие. Спустя 1,5 недели занятий, когда всё перестало болеть, делать это стало намного легче. Конечно, бывают пропуски, ведь иногда бывают срочные дела или ребенок болеет. Это жизнь и от этого никуда не денешься, поэтому, я стараюсь максимально часто посещать занятия, пропуская лишь тогда, когда есть уважительные причины, потому что знаю, что даже после небольшого перерыва будет тяжеловато вливаться обратно в режим,.

Мой тренер Сергей Сулеин показывает новые упражнения, почти каждый день меня ждёт что-то интересное, в общем, не скучно. Так же Сергей периодически меня подбадривает и вправляет мозги. Например, был момент, когда я посмотрела в зеркало и на весы и поняла, что прошло уже ЦЕЛЫХ ТРИ недели практически ежедневных тренировок, а каких-либо особенных изменений не произошло… (пишу и самой аж смешно стало). Он объяснил мне, что невозможно достичь большого результата сразу и что на данном этапе главное — ходить почаще на тренировки. Регулярность — ключ к успеху.

И я подумала, что действительно, я ведь уже стала лучше, хоть и на немного. У меня перестала болеть спина, а всего пару месяцев назад я мечтала сходить к остеопату, чтобы он там что-нибудь вправил. Я всячески пытаюсь повысить внетренировочную активность: больше ходить, больше гулять с ребенком.

Пользуюсь последними теплыми деньками и езжу на велосипеде. Вообще, делать бытовые дела, ходить через полгорода пешком, бегать за автобусом стало явно легче.

Единственное, что мне пока не удаётся — это нормализовать режим сна. Я знаю о пользе сна и вреде недосыпа, сколько часов нужно спать… Но КАК можно лечь спать в 22-23 часа и потерять эти ДРАГОЦЕННЫЕ часы тишины и спокойствия, когда ребенок спит? Никак… Так что мне есть ещё над чем работать.

Мой вес на данный момент 122 кг, т. е. минус 6 кг. На этом у меня всё. До новых встреч!