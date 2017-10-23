Ольга Калугина: Проект не дает мне расслабиться!

Здравствуйте! Вот и прошло немногим больше месяца от начала проекта. Долгое время у меня вес стоял на месте, никак мой жир не хотел покидать мое прекрасное тело))) Что за наглость-то такая? Его гонят, а он сидит! Телец, наверное, упертый))) Так и я такая же упертая) И врачей на уши подняла, сдала все возможные анализы. Гормоны в норме, щитовидка тоже - это уже хорошо. Единственное - немного повышен сахар в крови. Удивилась, откуда такое может быть? От сладкого я полностью отказалась, даже кофе пью без сахара - для меня это большое достижение)

Диету строго соблюдаю. Странно все это. Сдала кровь еще раз, вот теперь жду результата. Страшновато, но верю в лучшее.

Еще раз спасибо проекту, что меня взяли. Честно, сама бы уже сорвалась, купила бы вкусный торт и наелась... А потом долгое время опять бы не заглядывалась на диеты, ходила бы обиженная на то, что ничего у меня не получается. Ну, в принципе, как это было и раньше, когда пыталась сама похудеть. А тут нет - проект все-таки дисциплинирует и не дает возможность сорваться.

Каждый день я перестала взвешиваться, чтоб не травмировать психику. Утром встала на весы и обнаружила еще минус 600 граммов. Да, немного, но все-таки появилась надежда на то, что еще не все потеряно. По совету Альбины купила тренажер «степпер» и каждое утро по 30−40 минут смотрю телевизор и шагаю.

Диету подкорректировали. Убрала из рациона бурый рис, осталась только гречка. Раньше не могла пить кефир, а сейчас мы стали неразлучные друзья. Особенно с грейпфрутом очень вкусно.

От творога я отказалась - не могу его много есть. Ну и, конечно же, мясо, рыба и зеленый салат. На завтрак пеку вкусный овсяный блин. Но в первую очередь - ходьба на тренажере, а только потом завтрак. Кстати, дома я тоже занимаюсь!

Окружающие меня люди, родственники и знакомые начали замечать, что я похудела. Особенно это видно по лицу, объемы тоже уходят. Жалко, что первоначальные размеры объемов затерялись. Я только помню бедра, были 118, а сейчас уже 113 см. Влезла в старые джинсы. При покупке я их в талии ушивала, потом поправилась и не смогла надеть, а сейчас я их ношу и чувствую, что скоро придется опять ушивать.

Пальто мое прошлогоднее было впритык. Сейчас стало свободнее. Уже чувствуется легкость.

И еще раз! Спасибо всем, кто за меня переживает, болеет. И не устану повторять - большое спасибо проекту и тому, кто его придумал!