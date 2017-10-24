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«Я худею!»
Елена Москалюк: Уже выбрала себе платье для новогодней ночи!

Елена Москалюк: Уже выбрала себе платье для новогодней ночи!

Подходит к концу первый месяц моей борьбы с лишним весом и результаты очень радуют! Объемы уходят быстрее, чем вес. На улице похолодало, и я достала из шкафа прошлогодние теплые вещи. Перемеряла и меня просто распирало от радости! Кофты свободны, нет «гусениц» на спине, а брюки спадают! К моменту заполнения анкеты в «Слободе» мой вес начал переваливать за 100 кг. Взвесилась в санатории 1 сентября, вес был 101 кг. Спустя несколько дней получаю сообщение «Слободы» о начале проекта!

Переживала, что мой старт в программе начнется позже, и начала готовить себя - не доедать до конца порцию и много ходить. Таким образом избавилась от 3 кг.

За три недели тренировок и диеты вес снижается быстрее. Сейчас мой вес 91 кг. Написанное выше, мой ответ на вопрос: «Обязательно нужен инструктор или с таким же успехов можно добиться самостоятельно?» В моем случае разница очевидна!

Утро начинаю со стакана воды. Через полчаса основательный завтрак. Раньше по утрам выпивала чашку кофе с печенькой, больше не лезло. И перестроиться было непросто! Голодая три вечера, чтобы желудок не бастовал, ложилась спать намного раньше. Теперь по утрам полноценный завтрак, а это залог того, что днем не сорвёшься и вечером будет достаточно легкого ужина. И ещё я перестала чаёвничать, а кофе заменила ячменным напитком. Вкус напитка мне нравится и он снижает холестерин. Приучаю себя кушать медленно, ведь раньше ела практически на ходу, вечно торопясь.

Хотелось бы заниматься спортом каждый день, но приходится делать пару вынужденных выходных, в те дни когда у сына расписаны занятия до вечера. Ему сложно меня ждать, а возвращаться второй раз в город из области трудно.

В начале тренировок не знала с какой стороны подойти к эллипсоиду, движения были неуклюжими, скачущими. Сейчас я потренировалась и выбрала правильную нагрузку,
и у меня стало очень даже
хорошо получаться!

Занимаюсь 40 минут, а калорий сжигается больше, чем на беговой дорожке за час. С групповыми аэробными занятиями мне пока сложно, не танцевала больше 10 лет и чувствую себя скованной, неуклюжей.

P. S. Разбирая шкаф, нашла платье 48−50 размера, которое я надевала всего один раз. Решила, что в Новогоднюю ночь буду в нем!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:08 +2
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