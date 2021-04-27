Итоги за месяц: Ирина Чикина – минус 5 кг

Вес 85 кг, минус 5,5% от изначального веса.

— Прошел месяц с начала тренировок. Занимаемся мы 4 раза в неделю. За это время увеличилась физическая активность и выносливость. Мой тренер Пётр даёт нам разнообразные тренировки на разные группы мышц. Тренировок со «свободными весами» пока что нет. На этом этапе нам хватает собственного веса.

Питьевой режим и дневник питания стали неотъемлемой частью жизни. Прежде чем положить что-то в рот, думаешь, насколько это полезно. Читаешь состав продуктов. Ешь больше овощей, медленных углеводов, белка. Отказ от сладкого, мучного и некоторых фруктов также дали свои плоды. Я медленно, но верно двигаюсь к своей цели. Наконец-то обнаружила длинную шею и ключицы. Начинает появляться талия!

Тренер всегда напоминает нам, для чего мы здесь. Чтобы работать над собой. Узнавать новую информацию. Применять эти знания в своей жизни. И никогда не останавливаться. Спасибо ему за поддержку и «пинок», которого иногда так не хватает.

Работа над собой — это большой труд. Мы привыкли жить и не думать о том, что мы едим. Насколько наше питание несовместимо с физической активностью. Это, наверное, бич нашего времени. Вкусная еда и малоподвижный образ жизни. Как следствие — ожирение. И вот уже в 20 ты выглядишь на 30. А в 30 на все 50. Ты не можешь бегать за ребёнком, подняться по лестнице без одышки или пройти лишнюю остановку пешком. Для людей с лишним весом закрыто множество возможностей.

Пока ты не признаешь, что у тебя есть проблема, ты не в состоянии её решить. Сложнее всего быть откровенным с самим собой. Не врать себе, что тебя всё устраивает. Вот он… волшебный понедельник. Сегодня и начну. Приходит понедельник, и вдруг что-то идёт не по плану. Ты думаешь: ладно, в следующий понедельник точно. И потом опять провал. То торт вкусный, то дождь на улице, то встала не с той ноги. И так по кругу…

Поэтому работа над собой должна стать образом жизни. Как только ты начинаешь себя жалеть, позволять себе лишнее, тут же наступает «откат» в точку, с которой ты начинал. Пропадает мотивация к изменениям. И приходится принимать тот факт, что это с тобой на всю жизнь. Ответственность за твоё тело. За твой рацион. За твой внешний вид.

Лёгких путей нет. Дорогу осилит только идущий. На этом пути тебя могут осуждать окружающие. Иногда даже самые близкие. Ведь ты всю жизнь жила с лишним весом. Зачем тебе меняться?

И тут опять встаёт выбор. Кого слушать? Что ты действительно хочешь? И если ты найдешь опору в себе, если эти изменения действительно важны для тебя, ты пройдёшь свой путь до конца. Ты будешь идти, ползти, но делать всё возможное для достижения своей цели. Пусть даже на это уйдет не год и не два. Не стоит ждать быстрых результатов, если ты наедала этот жир годами. Прими себя. Ты не можешь изменить прошлое. Но изменить будущее возможно всегда.

Выбирай будущее. Несмотря ни на что.